Экономика

Предприниматели СЗФО почти в 4 раза увеличили расчеты с самозанятыми – ВТБ

Клиенты ВТБ сегмента среднего и малого бизнеса в Северо-Западном федеральном округе за 2024 год закупили у самозанятых товары и услуги на сумму более 775 млн рублей, что почти в 4 раза больше, чем по итогам 2023 года. Об этом свидетельствует статистика банка, с которой ознакомилась Псковская Лента Новостей.

Наибольший рост числа переводов самозанятым (почти в 10 раз) показали клиенты в Новгородской области. Почти в 5 раз вырос аналогичный показатель в Карелии. Ожидаемо самый большой объем переводов пришелся на Санкт-Петербург и Ленобласть – около 580 млн рублей. Далее следует Псковская область – свыше 36 млн рублей, и Вологодская 32 млн рублей.

По данным ВТБ, среди клиентов среднего и малого бизнеса наиболее востребованы услуги самозанятых, связанные со строительством и ремонтом, транспортной сферой и ИТ. Средний чек в этих категориях по итогам года составил 65 тысяч рублей.