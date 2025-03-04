Экономика

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о порядке предоставления налоговых льгот в 2025 году

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Его темой станет порядок предоставления налоговых льгот в 2025 году.

Какие в этом году предусмотрены льготы по налогу на имущество для физических лиц, по земельному и транспортному налогу? Каким образом налоговые льготы предоставляются в беззаявительном порядке? Имеет ли право налогоплательщик самостоятельно заявить налоговую льготу?

На эти и другие вопросы ответят заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков и начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова.