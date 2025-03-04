Экономика

Кто автоматически получает льготы на уплату налогов, ответили псковичам

Кто автоматически получает льготы на уплату налогов, ответила начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Поскольку для предоставления налоговых льгот предусмотрен беззаявительный порядок, важно понимать, какие сведения налоговые органы получают в рамках межведомственного взаимодействия и используют для предоставления льгот без участия налогоплательщика», - сказала Татьяна Волкова.

В настоящее время сведения об основных льготных категориях граждан по имущественным налогам поступают в налоговые органы в рамках межведомственного взаимодействия.

Так, например, Социальный фонд России ежегодно до 1 марта представляет в налоговые органы информацию о лицах, которым назначена пенсия любого вида; предпенсионерах; инвалидах; ветеранах боевых действий; физических лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. С 2024 года представляются сведения о ликвидаторах техногенных аварий и о ветеранах труда.

Таким образом, вышеперечисленным категориям граждан представлять заявление о праве на налоговую льготу не требуется.