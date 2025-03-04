Экономика

«Онлайн-брифинг»: Порядок предоставления налоговых льгот в 2025 году. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию онлайн-брифинга, который прошел на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 6 марта. На этот раз разговор был посвящен порядку предоставления налоговых льгот в 2025 году.

Какие в этом году предусмотрены льготы по налогу на имущество для физических лиц, по земельному и транспортному налогу? Каким образом налоговые льготы предоставляются в беззаявительном порядке? Имеет ли право налогоплательщик самостоятельно заявить налоговую льготу?

На эти и другие вопросы ответили заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков и начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова.