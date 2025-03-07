Экономика

Почем тюльпаны?

Совсем скоро наступит Международный женский день, 8 марта. Цветы становятся символом внимания и заботы в этот особенный день. Накануне праздника, когда город готовится встретить один из самых тёплых и нежных праздников весны, Псковская Лента Новостей провела исследование местного рынка цветов. Мы посетили различные торговые точки — от уютных цветочных магазинов до уличных палаток и изучили, какие сюрпризы ждут псковичей в преддверии 8 Марта.

В одном из цветочных магазинов стоимость тюльпана колеблется в зависимости от оформления: голый цветок из холодильника обойдется покупателю в 130 рублей, тогда как упакованный будет стоить уже 200 рублей. Три тюльпана продаются вместе за 500 рублей. Как отмечает директор магазина, большинство клиентов заказывают букеты до 8 марта, делая заказы за неделю до праздника.

«Сегодняшний спрос (7 марта) довольно высок, особенно среди тех, кто хочет порадовать коллег, учителей или репетиторов, ведь в выходные они вряд ли смогут встретиться лично», — поделилась владелица магазина.

Цветы поступают в магазин из Санкт-Петербурга и Москвы, однако несмотря на повышение спроса, директор отметила, что цены на тюльпаны понижаются в связи с тем, что зимой их гораздо сложнее достать. Однако после праздничной суеты отношение псковичей к тюльпанам остается неоднозначным. Многие отказываются от их приобретения, связывая это с тем, что «праздник тюльпанов» уже прошел.

В другом магазине цветов ассортимент не ограничивается лишь одним видом тюльпанов: здесь предлагают разнообразие, включая более дорогие сорта тюльпанов стоимостью до 170 рублей за штуку. По словам владельца, цена формируется исходя из стоимости закупочной партии луковиц и не зависит от праздников или дней недели.

На улице ситуация несколько отличается. Пенсионеры и молодые продавцы торгуют цветами прямо на улицах города. Например, одна пожилая женщина предлагает тюльпаны и мимозу с собственного огорода: один тюльпан стоит 130 рублей, а букет из тюльпанов и мимозы — 400 рублей. Мимоза продается отдельно по цене от 150 до 200 рублей в зависимости от состояния растения. Бабушка признается, что вынуждена заниматься продажей цветов, чтобы заработать дополнительные средства к пенсии.

У другой цветочной уличной точки, расположенной неподалеку, девушки собирают корзины с мимозой. Здесь тюльпаны стоят 150 рублей, мимоза — 100 рублей, а корзинка с мимозой оценивается в 1000 рублей.

Еще одна точка продаж выделяется своими ценами: стоимость одной ветки мимозы варьирует от 50 до 700 рублей в зависимости от размера и густоты. Тюльпаны предлагаются по фиксированной цене в 150 рублей за штуку, а стоимость букетов зависит от количества входящих в них цветков. Самый дорогой букет стоит 2250 рублей. Хозяйка этой торговой точки сообщила, что мимозы были доставлены из Сочи, а сама она работает исключительно в предпраздничные и праздничные дни.

Несмотря на уверения продавцов о неизменности цен на тюльпаны до и после праздников, на платформе «Авито» наблюдается всплеск предложений предзаказа цветов к 8 марта. Цены здесь варьируются от 50 до 150 рублей за штуку, а некоторые продавцы включают в эту сумму и доставку в разные регионы Псковской области. Более того, отдельные продавцы подчеркивают, что предлагаемая цена уже учитывает и доставку, и оформление букета.

Изображение: «Авито»

Тем не менее, если внимательно изучить эти предложения, выясняется, что низкие цены зачастую указаны за оптовые закупки. Даже в этом случае покупка цветов через интернет оказывается выгоднее, чем приобретение их в традиционном цветочном магазине или у уличных торговцев.

Изображение: «Самокат»

Кроме того, сервисы доставки продуктов также включились в борьбу за внимание покупателей. Здесь можно найти готовые букеты из тюльпанов. Например, букет из семи красно-жёлтых тюльпанов предлагается за 599 рублей, а аналогичный букет из жёлтых тюльпанов обойдётся в 799 рублей.

Помимо сервисов доставки, продуктовые магазины также предлагают своим покупателям цветы к празднику. В крупных сетевых супермаркетах можно встретить специальные стойки с готовыми букетами и отдельными цветами. Цены здесь варьируются, но в целом остаются доступными для широкого круга покупателей. Например, стандартный букет из пяти тюльпанов может стоить около 400 рублей, а букет из семи — 800 рублей.

Анализ показал, что покупка цветов через интернет-платформы действительно может оказаться самой выгодной, особенно если вы планируете приобретать их оптом. Однако важно помнить, что за низкую цену вы можете получить цветы сомнительного качества, ведь за их свежесть и красоту никто не несет ответственности.

Самым надежным и качественным вариантом остается покупка цветов у частных продавцов, таких как бабушки, торгующие своими домашними тюльпанами и мимозой. К тому же, покупая у них, вы поддерживаете местное производство и помогаете людям, которым важны эти небольшие доходы.

Для тех, кто хочет быть уверен в качестве подарков, лучший способ — вырастить цветы самому. Это не только экономически выгодно, но и приносит огромное удовольствие, ведь так можно увидеть результаты своего труда. Так что, возможно, стоит задуматься о посадке луковиц, чтобы радовать близких собственными весенними букетами.

Олесия Кривченкова