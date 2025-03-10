Экономика

Завод «ЗЭТО» укрепляет международные позиции на выставке в Индии

Представители великолукского завода электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» посетили международную выставку Elecrama-2025 в Индии, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: «ЗЭТО»

С 22 по 26 февраля 2025 года в Дели (Индия) прошла крупнейшая в регионе электротехническая выставка Elecrama-2025, которая объединила более 900 ведущих производителей отрасли. Компания «ЗЭТО» приняла активное участие в этом значимом мероприятии, подтвердив свою приверженность развитию международного сотрудничества и укреплению позиций на мировом рынке, рассказали на заводе.

В рамках выставки специалисты «ЗЭТО» провели ряд продуктивных встреч с текущими партнерами, обсудив перспективы дальнейшего сотрудничества и новые возможности для совместных проектов. Кроме того, были установлены деловые контакты с перспективными производителями и представителями индустрии, что открывает новые горизонты для развития компании.

Elecrama-2025 стала важной площадкой для демонстрации инновационных решений и обмена опытом в области электротехники. Участие в выставке подчеркивает стремление «ЗЭТО» к интеграции в глобальные рынки и укреплению своего присутствия в международной бизнес-среде, подчеркнули на предприятии.

Компания «ЗЭТО» продолжает активно расширять международное сотрудничество, следуя стратегии устойчивого развития и внедрения передовых технологий. Участие в таких масштабных мероприятиях, как Elecrama-2025, является важным шагом на пути к достижению этих целей, добавили на заводе и напомнили, что ранее представители «ЗЭТО» совершили деловые визиты в Алжир, Иран, Египет и Объединённые Арабские Эмираты.