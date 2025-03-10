Экономика

По делу о банкротстве ГК «Кабош» утвердили мировое соглашение

Арбитражный суд Псковской области утвердил мировое соглашение между УФНС России по Псковской области и обществом с ограниченной ответственностью «ГК Кабош» в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Фото: ГК «Кабош»

Согласно условиям мирового соглашения, общество обязалось погасить задолженность по обязательным платежам в течение периода с марта 2025 года по март 2028 года в размере 209 951 479,41 рубля, из них 27 793 307,51 рубля пени, 3 138 418,53 рубля проценты, 32 136,68 рубля штрафы.

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С целью обеспечения надлежащего исполнения ООО «ГК Кабош» обязательств, предусмотренных мировым соглашением, ООО «МВЛ» передало в залог недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности, а именно здание административно-бытового блока площадью 8 805,5 квадратного метра, здание административно-бытового корпуса площадью 7 447 квадратных метров, земельный участок площадью 13 610 квадратных метров, расположенные по адресу: Псковская область, город Великие Луки, улица Гоголя, дом №3.