Общество

Псковское УФНС просит признать ГК «Кабош» банкротом

УФНС России по Псковской области обратилось в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании ООО «Группа компаний "Кабош"» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается на сайте суда.

Фото: ГК «Кабош»

Напомним, Арбитражный суд Псковской области 15 ноября начал рассмотрение заявления комитета по управлению муниципальным имуществом города Великие Луки (КУМИ) с просьбой признать установленную в городе конструкцию ГК «Кабош» рекламной.

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Также ранее московская компания «Корп Софт» обратилась в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании ООО «Группа компаний "Кабош"» банкротом. Оно было прекращено.