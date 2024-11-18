Псковское УФНС просит признать ГК «Кабош» банкротом

УФНС России по Псковской области обратилось в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании ООО «Группа компаний "Кабош"» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается на сайте суда.
Фото: ГК «Кабош»
Напомним, Арбитражный суд Псковской области 15 ноября начал рассмотрение заявления комитета по управлению муниципальным имуществом города Великие Луки (КУМИ) с просьбой признать установленную в городе конструкцию ГК «Кабош» рекламной.
Также ранее московская компания «Корп Софт» обратилась в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании ООО «Группа компаний "Кабош"» банкротом. Оно было прекращено.