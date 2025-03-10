Обзор крипторынка: игра на понижение

…Но для начала давайте вспомним, что было на криптосаммите, состоявшемся неделю назад. Спойлер: ничего нового. Трамп снова повторил свои слова о том, что США станут криптостолицей мира, что период давления на криптовалюты заканчивается и все в таком духе. Самое комичное даже не это, а то, что начал он свое выступление, если можно так выразиться, с футбольных новостей. Тема криптовалюты там тоже присутствовала, но лучше бы этого и вовсе не было. FIFA планирует создать свой собственный токен, а Трамп тут же заявил, что «эта монета может оказаться дороже FIFA». Понимаете, к чему отсылка, да?
Что мы имеем в сухом остатке: повторение в десятый раз уже пройденного материала, возможный выпуск нового токена, который снова заберет ликвидность (если она вообще останется к тому моменту).
Мы фиксировали цены некоторых криптоактивов за несколько часов до саммита. Вот они: Bitcoin - $88,950, Ethereum - $2,193, XRP - $2.54 , Solana - $143, Cardano - $0.87. А теперь сравним с ценами сразу после: Bitcoin - $86,040, Ethereum - $2,129, XRP - $2.35 , Solana - $137, Cardano - $0.80. Вполне логично, что после подобной речи цена пошла вниз.
Конечно, можно предположить, что Трамп просто издевается и ему нравится из раза в раз дампить несчастных криптанов. Но, скорее, начинает сбываться прогноз из прошлого обзора: «укатать рынки, чтобы в дальнейшем укатать ключевую ставку».
«План-капкан»
Бизнесмен-Трамп в очередной раз говорит Трампу-президенту: «ФРС не хочет понижать ставку? Проявляет самостоятельность? Обвали рынки, чтобы у них не осталось выбора». И президент взялся за работу: пошлины одним, пошлины другим, резкие заявления в прессе. Недостаточно? Тогда новые пошлины, еще больше! И для всех! 200% для стран ЕС на алкоголь! Как вам?
И что мы видим. Первые два с половиной месяца Трампа на посту президента стали небывалым потрясением для рынков. Из-за торговых войн криптовалютный рынок просел на 1,300,000,000,000$ (я специально пишу с нулями), а индекс S&P 500 с пика потерял колоссальные 4,500,000,000,000$ рыночной капитализации менее, чем за месяц.
Миллиардеры, которые были приглашены на инаугурацию Дональда Трампа, потеряли уже более $200 млрд. Рыночная капитализация Tesla снизилась на $700 млдр с пика, достигнутого в декабре прошлого года. Да что там, даже компания семьи самого Трампа World Liberty Financial в просадке на 110,000,000$ – это треть от инвестированных 336,000,000$. Понятно, копейки, но тем не менее.
Любопытно, что как только рынки пытаются словить отскок, Трамп снова достает козырь из рукава в виде новых громких заявлений. Слово «рецессия» в американской прессе уже стало обыденностью.
Вы спросите, зачем ему гробить свою собственную экономику? Возможно, ответ находится как раз в событиях 2008 года. Тогда, чтобы сохранить то, что осталось, ФРС запустила программу смягчения и начала выкупать у компаний и банков облигации на десятки миллиардов долларов в месяц. И сейчас, видимо, тоже не останется другого выбора, кроме как запустить печатный станок и снизить ставку по максимуму.
Режиссерская версия
Если мы будем держать в голове тот момент, что именно подобный сценарий и будет реализован, то возникает вопрос: «А точно ли все получится?».
Камнем преткновения может стать Пауэлл, который понимает, чего от него хочет Трамп, но который уже не раз заявлял, что не собирается спешить с понижением ключевой ставки. Но для него текущий спектакль и разыгрывается. И если этого будет недостаточно, президент сделает еще парочку заявлений, которые добавят седых волос главе ФРС. А там, глядишь, и его срок полномочий подойдет к концу.
Миллиардеры, судя по всему, готовы терпеть убытки. По крайней мере, пока что никто резких заявлений в адрес Трампа не делал. Правда, если падение продолжится, вряд ли они станут охотно открывать свои кошельки. И это может выступить одним из катализаторов дальнейшего падения. Плюс нельзя исключать варианта, что кто-нибудь из конгрессменов захочет запустить процедуру импичмента (даже по причинам, далеким от экономики), но Трамп уже все это проходил. И прекрасно все помнит. Поэтому и затеял свою игру сразу после избрания, а не в конце срока.
Пожалуй, самый опасный вариант, что Трамп сам может заиграться. И тогда ситуация, которая вроде бы была под контролем, станет неуправляемой. И если все опасения смогут подтвердиться, то текущие просадки на рынках покажутся легкой коррекцией. А условные Канада, Китай и Мексика станут злыми гениями бизнесмена-тактика.
В сказке со счастливым концом Трамп получает все, что хочет. Начинается денежная накачка фондового рынка, где-то рядом команда Синтии Ламмис проталкивает настоящий биткоин-резерв с покупками. И мы наблюдаем «ту зе мун», о котором не могли и мечтать. Правда, не исключено, что даже если все так и будет, то к тому моменту на рынках уже просто никого не останется.
Данный материал не является финансовым советом
Александр Елисеев