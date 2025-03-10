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Экономика

Обзор крипторынка: игра на понижение

15.03.2025 15:00|ПсковКомментариев: 0
В фильме «Игра на понижение», который повествует о событиях ипотечного финансового кризиса 2008 года, управляющий хедж-фонда и финансовые аналитики сумели предсказать предстоящие события на фондовом рынке. Тогда то, что некоторым казалось очевидным, многими даже не воспринималось всерьез. Сейчас президент США Дональд Трамп затеял свою игру на понижение, также вполне осмысленную. С одним только отличием – он ничего не предсказывает, он сам задает правила игры. Давайте попытаемся разобраться, как далеко зайдет эта игра и чем она закончится…

…Но для начала давайте вспомним, что было на криптосаммите, состоявшемся неделю назад. Спойлер: ничего нового. Трамп снова повторил свои слова о том, что США станут криптостолицей мира, что период давления на криптовалюты заканчивается и все в таком духе. Самое комичное даже не это, а то, что начал он свое выступление, если можно так выразиться, с футбольных новостей. Тема криптовалюты там тоже присутствовала, но лучше бы этого и вовсе не было. FIFA планирует создать свой собственный токен, а Трамп тут же заявил, что «эта монета может оказаться дороже FIFA». Понимаете, к чему отсылка, да?

Что мы имеем в сухом остатке: повторение в десятый раз уже пройденного материала, возможный выпуск нового токена, который снова заберет ликвидность (если она вообще останется к тому моменту). 

Мы фиксировали цены некоторых криптоактивов за несколько часов до саммита. Вот они: Bitcoin - $88,950, Ethereum - $2,193, XRP - $2.54 , Solana - $143, Cardano - $0.87. А теперь сравним с ценами сразу после: Bitcoin - $86,040, Ethereum - $2,129, XRP - $2.35 , Solana - $137, Cardano - $0.80. Вполне логично, что после подобной речи цена пошла вниз.

Конечно, можно предположить, что Трамп просто издевается и ему нравится из раза в раз дампить несчастных криптанов. Но, скорее, начинает сбываться прогноз из прошлого обзора: «укатать рынки, чтобы в дальнейшем укатать ключевую ставку».

«План-капкан»

Бизнесмен-Трамп в очередной раз говорит Трампу-президенту: «ФРС не хочет понижать ставку? Проявляет самостоятельность? Обвали рынки, чтобы у них не осталось выбора». И президент взялся за работу: пошлины одним, пошлины другим, резкие заявления в прессе. Недостаточно? Тогда новые пошлины, еще больше! И для всех! 200% для стран ЕС на алкоголь! Как вам?

И что мы видим. Первые два с половиной месяца Трампа на посту президента стали небывалым потрясением для рынков. Из-за торговых войн криптовалютный рынок просел на 1,300,000,000,000$ (я специально пишу с нулями), а индекс S&P 500 с пика потерял колоссальные 4,500,000,000,000$ рыночной капитализации менее, чем за месяц.

Миллиардеры, которые были приглашены на инаугурацию Дональда Трампа, потеряли уже более $200 млрд. Рыночная капитализация Tesla снизилась на $700 млдр с пика, достигнутого в декабре прошлого года. Да что там, даже компания семьи самого Трампа World Liberty Financial в просадке на 110,000,000$ – это треть от инвестированных 336,000,000$. Понятно, копейки, но тем не менее.

Любопытно, что как только рынки пытаются словить отскок, Трамп снова достает козырь из рукава в виде новых громких заявлений. Слово «рецессия» в американской прессе уже стало обыденностью.

Вы спросите, зачем ему гробить свою собственную экономику? Возможно, ответ находится как раз в событиях 2008 года. Тогда, чтобы сохранить то, что осталось, ФРС запустила программу смягчения и начала выкупать у компаний и банков облигации на десятки миллиардов долларов в месяц. И сейчас, видимо, тоже не останется другого выбора, кроме как запустить печатный станок и снизить ставку по максимуму.

Режиссерская версия

Если мы будем держать в голове тот момент, что именно подобный сценарий и будет реализован, то возникает вопрос: «А точно ли все получится?». 

Камнем преткновения может стать Пауэлл, который понимает, чего от него хочет Трамп, но который уже не раз заявлял, что не собирается спешить с понижением ключевой ставки. Но для него текущий спектакль и разыгрывается. И если этого будет недостаточно, президент сделает еще парочку заявлений, которые добавят седых волос главе ФРС. А там, глядишь, и его срок полномочий подойдет к концу.

Миллиардеры, судя по всему, готовы терпеть убытки. По крайней мере, пока что никто резких заявлений в адрес Трампа не делал. Правда, если падение продолжится, вряд ли они станут охотно открывать свои кошельки. И это может выступить одним из катализаторов дальнейшего падения. Плюс нельзя исключать варианта, что кто-нибудь из конгрессменов захочет запустить процедуру импичмента (даже по причинам, далеким от экономики), но Трамп уже все это проходил. И прекрасно все помнит. Поэтому и затеял свою игру сразу после избрания, а не в конце срока.

Пожалуй, самый опасный вариант, что Трамп сам может заиграться. И тогда ситуация, которая вроде бы была под контролем, станет неуправляемой. И если все опасения смогут подтвердиться, то текущие просадки на рынках покажутся легкой коррекцией. А условные Канада, Китай и Мексика станут злыми гениями бизнесмена-тактика.

В сказке со счастливым концом Трамп получает все, что хочет. Начинается денежная накачка фондового рынка, где-то рядом команда Синтии Ламмис проталкивает настоящий биткоин-резерв с покупками. И мы наблюдаем «ту зе мун», о котором не могли и мечтать. Правда, не исключено, что даже если все так и будет, то к тому моменту на рынках уже просто никого не останется.

Данный материал не является финансовым советом

Александр Елисеев

Источник: Псковская Лента Новостей
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