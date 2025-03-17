Экономика

Государственный долг субъектов РФ снизился на 2,3 процента в 2024 году

Согласно данным аналитической записки Счётной палаты, общий объём государственного долга российских регионов за прошедший год уменьшился на 2,3%. По состоянию на начало 2025 года этот показатель составил 3,148 трлн рублей.

«По состоянию на 1 января 2025 года государственный долг субъектов Российской Федерации составил 3 147,8 млрд рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2024 года (3 220,7 млрд рублей) на 72,9 млрд рублей, или на 2,3%», — говорится в документе. Отмечается, что совокупный госдолг регионов и долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ, по состоянию на 1 января 2025 года снизился на 2,5%, составив 3,53 триллиона рублей.

В течение прошлого года произошло снижение государственного долга по ценным государственным бумагам с 537,2 млрд рублей до 385,1 млрд рублей, что составляет 28,3%. По бюджетным кредитам также произошло снижение с 2,498 трлн рублей до 2,467 трлн рублей, что составляет 1,2%, пишет РИА Новости.

Государственный долг регионов Российской Федерации по иным долговым обязательствам снизился на 8,5% с начала 2024 года и составил 4,9 млрд рублей.

«Совокупная задолженность по бюджетным кредитам снизилась на 1,3% и составила 2 709,7 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре совокупного госдолга регионов составила 76,8%», — добавили в Счетной палате.

Ранее глава ведомства Борис Ковальчук, выступая в Совете Федерации на рассмотрении отчета Счетной палаты о работе за прошлый год, назвал ситуацию с исполнением консолидированных бюджетов регионов «абсолютно сбалансированной». По его словам, рост доходов по отношению к 2023 году составил более 10%, рост расходов — порядка 10,3%, а общий дефицит составил чуть менее 300 миллиардов рублей. Кроме того, Борис Ковальчук сообщил, что в начале 2025 года дефицит региональных бюджетов по сравнению с предыдущим годом снизился в 6 раз, составив около 50 миллиардов рублей.

Напомним, в 2024 году госдолг Псковской области сократился до 55,8%.