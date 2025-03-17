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Экономика

В 2024 году корпоративный кредитный портфель Сбера в СЗФО превысил 1,9 трлн рублей

19.03.2025 14:37|ПсковКомментариев: 0

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка в СЗФО превысил 1,9 трлн рублей, а Санкт-Петербургского отделения банка – 1,4 трлн рублей. Рост за 2024 год составил 16% и 19% соответственно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка. 

Общий объём выданных организациям и компаниям региона кредитов достиг в прошлом году 1,72 трлн рублей, из них 589 миллиардов приходится на Санкт-Петербург. Чаще всего кредитовались металлургическая и химическая промышленность, строительная отрасль и сфера услуг.

«Мы продолжаем активное сотрудничество с правительствами регионов Северо-Запада. В 2024 году Сбер одобрил финансирование концессионных проектов в СЗФО более чем на 21 млрд рублей. А общий объём кредитования госсектора составил 158 млрд рублей. Экономическое развитие региона и благополучие людей во многом зависят от эффективной синергии власти и бизнеса, и мы готовы участвовать в значимых для территорий проектах и как банк, и как технологическая компания», - отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Согласно финансовым результатам по МСФО за 2024 год, в целом кредитный портфель корпоративных клиентов Сбера увеличился на 19% за год и превысил 27,7 трлн рублей. Число активных корпоративных клиентов увеличилось за год более чем на 150 тысяч (+5.7%) до 3,3 млн компаний.

Источник: Псковская Лента Новостей
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