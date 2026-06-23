 
Экономика

Налоговые долги россиян и бизнеса достигли рекордных четырех триллионов рублей

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Совокупная задолженность россиян и компаний перед бюджетом к апрелю 2026 года достигла рекордных четырех триллионов рублей. За год показатель вырос примерно на треть, следует из данных Росстата, которые изучили «Известия».

Изображение сгенерировано нейросетью

Из общей суммы около 1,7 триллиона рублей приходится на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. Остальная часть — это пени, штрафы и проценты, начисленные за просрочку платежей.

Эксперты связывают ситуацию с ухудшением финансового положения бизнеса на фоне высоких ставок по кредитам, роста издержек и замедления экономической активности.

Дополнительное влияние оказывает расширение круга плательщиков НДС и более активное выявление нарушений со стороны налоговых органов. По оценкам специалистов, дальнейший рост задолженности может привести к увеличению числа финансово нестабильных компаний и повысить риски банкротств в отдельных отраслях, пишут «Известия».

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