Налоговые долги россиян и бизнеса достигли рекордных четырех триллионов рублей

Совокупная задолженность россиян и компаний перед бюджетом к апрелю 2026 года достигла рекордных четырех триллионов рублей. За год показатель вырос примерно на треть, следует из данных Росстата, которые изучили «Известия».

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Из общей суммы около 1,7 триллиона рублей приходится на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. Остальная часть — это пени, штрафы и проценты, начисленные за просрочку платежей.

Эксперты связывают ситуацию с ухудшением финансового положения бизнеса на фоне высоких ставок по кредитам, роста издержек и замедления экономической активности.

Дополнительное влияние оказывает расширение круга плательщиков НДС и более активное выявление нарушений со стороны налоговых органов. По оценкам специалистов, дальнейший рост задолженности может привести к увеличению числа финансово нестабильных компаний и повысить риски банкротств в отдельных отраслях, пишут «Известия».