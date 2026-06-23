В Совфеде предложили дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий

Глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов предложил кабмину установить меры поддержки малых и средних предприятий (МСП), включая увеличение числа сотрудников микропредприятий с использованием автоматизированной упрощенной системы налогообложения, освобождение от налогов доходов МСП, полученных в виде субсидий или грантов.
В частности, речь идет об автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН).
В связи с высокой востребованностью АУСН среди субъектов МСП, а также удобством налогового администрирования «предлагается увеличить порог численности сотрудников для сохранения возможности применения режима АУСН для всего микробизнеса (до 15 работников и до 60 миллионов рублей дохода), изменив допустимый лимит численности с 5 до 15 человек, а также продлить действие эксперимента по установлению специального налогового режима АУСН», отмечается в письме сенатора.
Еще одна тема - патентная система налогообложения, пишет РИА Новости.
Указанная ситуация сформировала «запрос регионов на замедление снижения порога выручки в целях применения патентной системы налогообложения», пояснил парламентарий.
Кроме того, в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в производственных отраслях, предлагается распространить применение единого пониженного тарифа страховых взносов на ряд видов деятельности легкой промышленности, говорится в обращении.
Глава комитета СФ также отметил, что ранее субъектам РФ предоставлялись субсидии из федерального бюджета на цели поддержки субъектов МСП, в том числе на возмещение расходов бизнеса на приобретение оборудования. «Предлагается вернуться к данной практике, которая позволяла малым предприятиям модернизировать устаревшую технику и повышать производительность без масштабных вложений», - написал Кутепов.
Кроме того, сенатор предложил освободить от налогообложения доходы МСП, полученные в виде субсидий или грантов из бюджетов всех уровней.