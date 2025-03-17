Дмитрий Мельников: Резкое изменение действующих льгот может привести к кризисной ситуации в российской экономике

Резкое изменение действующих льгот может привести к кризисной ситуации в российской экономике. Такое мнение высказал председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников на круглом столе о проблемах предпринимателей Псковской области 20 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Руководитель реготделения «Деловой России» отметил большое количество различных льготных кредитов для военных. Также он упомянул об отношениях с Китаем, которые сейчас очень влияют на все промышленные предприятия.
Дмитрий Мельников призвал постепенно менять льготы для военных и различные субсидии для бизнеса, поскольку их резкое изменение может только усложнить экономическую ситуацию в случае снятия санкций и успешных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, круглый стол «Обсуждение проблем и предложений предпринимательства региона для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей» проходит в Пскове 20 марта.