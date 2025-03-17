Экономика

Дмитрий Мельников: Резкое изменение действующих льгот может привести к кризисной ситуации в российской экономике

Резкое изменение действующих льгот может привести к кризисной ситуации в российской экономике. Такое мнение высказал председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников на круглом столе о проблемах предпринимателей Псковской области 20 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы помним, как начиналась специальная военная операция. Тогда законодательство менялось каждый день. Вводились санкции, накладывались различные ограничения. Сейчас мы находимся в такой ситуации, что если мирные переговоры, которые нужны, пройдут успешно, то Россия фактически может оказаться в кризисной ситуации. В кризисной ситуации с точки зрения сложившейся экономики. Ей придётся резко перестраиваться. Также у нас есть большой рост зарплат наших военных, которые к нам приезжают и, соответственно, оставляют деньги у нас», - сказал Дмитрий Мельников.

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Руководитель реготделения «Деловой России» отметил большое количество различных льготных кредитов для военных. Также он упомянул об отношениях с Китаем, которые сейчас очень влияют на все промышленные предприятия.

Дмитрий Мельников призвал постепенно менять льготы для военных и различные субсидии для бизнеса, поскольку их резкое изменение может только усложнить экономическую ситуацию в случае снятия санкций и успешных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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Напомним, круглый стол «Обсуждение проблем и предложений предпринимательства региона для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей» проходит в Пскове 20 марта.