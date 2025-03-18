Общество

Путин и Трамп подтвердили намерение работать над урегулированием на Украине

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, сообщили в Кремле.

«Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы», - говорится в сообщении Кремля по итогам беседы Путина и Трампа.

Россия в контексте идеи 30-дневного перемирия с Украиной обозначила вопросы, касающиеся контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, сообщила пресс-служба Кремля.

«В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения», - говорится в сообщении.