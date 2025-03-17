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Экономика

Сеть «Пятерочка» в Острове заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

20.03.2025 17:30|ПсковКомментариев: 0

Псковское управление Федеральной антимонопольной службы России выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В ходе осуществления мониторинга соблюдения антимонопольных правил и требований, установленных федеральным законом 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Псковское УФАС провело анализ занимаемых розничными сетями долей на розничном рынке продовольственных товаров на территории Псковской области, который показал, что на территории Островского района доля ООО «Агроторг» в 2022-2023 годах превышала 25%.

Статьей 14 закона о торговле установлен запрет на аренду дополнительных торговых площадей торговых объектов для осуществления торговой деятельности в случае, если доля торговой сети превышает 25%, так как аренда дополнительных площадей создаёт угрозу для конкурентоспособности и может привести к снижению конкуренции и ущемлению прав потребителей.

Управление направило в суд иск о признании недействительными сделки по аренде ООО «Агроторг» дополнительных торговых объектов на территории Островского района.

Источник: Псковская Лента Новостей
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