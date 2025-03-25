Экономика

Счётная палата Псковской области выявила более 500 нарушений на сумму 130 миллионов рублей за 2024 год

Состоялась рабочая встреча Михаила Ведерникова с председателем Счётной палаты Псковской области Мариной Хохловой, на которой они обсудили итоги работы контрольного органа в прошлом году. Об этом губернатор Псковской области сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

За 2024 год исполнение по расходам в рамках реализации нацпроектов составило 99,8%. Запланированный объём бюджетных средств – 12,7 миллиардов рублей. «Наш регион позитивно выделяется на всероссийском уровне», - отметил Михаил Ведерников.

Аудиторы Счётной палаты провели 200 проверок, выявили более 500 нарушений на сумму 130 миллионов рублей. Почти половина связана с ведением бухучёта, около трети – с формированием и исполнением бюджетов. За расходами федеральных и региональных средств был системный контроль.

«Предложил Марине Хохловой проект, который мы сможем реализовать силами Счётной палаты и правительства – подготовим серию обучающих семинаров для финансистов бюджетных учреждений. Надеюсь, это позволит в перспективе минимизировать объём нарушений в бухгалтерских документах», - добавил губернатор.