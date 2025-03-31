Экономика

Новый каталог производителей Псковской области вышел в свет

Опубликован обновлённый каталог производителей Псковской области, в котором содержится информация о 146 предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Губернатор отметил, что число участников проекта увеличилось почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о растущем интересе компаний к демонстрации своего производственного потенциала.

В новый выпуск вошли ранее не охваченные отрасли – благоустройство, гончарная и ремесленная продукция, IT, консалтинг и новый вид туристического продукта – динамично развивающийся промышленный туризм.

Предприятия региона демонстрируют устойчивый рост, улучшают качество продукции, внедряют новейшие технологии и современное оборудование, активно участвуют в процессе импортозамещения, заметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что в 2024 году Псковская область вошла в число лидеров Северо-Западного федерального округа по производству сельскохозяйственной и промышленной продукции.

«Уверен, читатели каталога с новой стороны откроют для себя производственную сферу Псковской области. Это – мощно, технологично, современно и очень интересно», - заключил глава региона.