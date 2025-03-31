Экономика

Индекс социального благополучия у россиян за год вырос на 12%

Индекс социального благополучия россиян (средняя зарплата к средней стоимости жизни) за год вырос на 12% — по состоянию на 1 января этого года к 1 январю 2024-го. Такие данные приводятся в исследовании ФоРГО «Индекс социального благополучия. ТОП – 35». Документ имеется в распоряжении.

«Динамика данного индикатора в целом по стране с 2016 года на начало 2025-го не демонстрирует зависимость от внешних факторов (СВО, санкции), а показывает, скорее, ее отсутствие. Наблюдается устойчивая тенденция к неуклонному повышению данного индекса», — говорится в документе.

Также в нем отмечается, что среднемесячная заработная плата в целом по России на начало 2025 года составила 128 665 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она возросла на 24% со 103 815 тыс., что и обусловило рост индекса социального благополучия, поясняют авторы исследования, пишут «Известия».

При этом средняя стоимость жизни (фиксированный набор товаров и услуг без учета стоимости жилья и коммунальных услуг), по данным Росстата, за тот же период увеличилась с 21,5 тыс. до 23,8 тыс. рублей (+10,2%).

Напомним, Псковская область заняла 60-е место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения.