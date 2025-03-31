Экономика

Товары российских производителей на полках магазинов Пскова проверил Сергей Морозов

Выездная стратегическая сессия федерального партийного проекта «Единой России» «Выбирай своё» проходит в Пскове в рамках выездной стажировки Минпромторга России по проекту «Федеральная практика». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Выбирай своё» Сергей Морозов посетил торговую сеть, где проверил наличие российских товаров на полках магазина.

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Сергей Морозов особо отметил наличие маркировки «Выбираю псковское». В ходе общения с представителем магазина он подчеркнул, что в настоящее время по линии партийного проекта «Выбирай свое» ведется большая работа по поиску пути продвижения товаров местных производителей, разрабатывается единый стиль брендирования, чтобы в каждом магазине товары российских производителей были максимально заметны.

«Мы сами можем производить всю косметику, бытовую химию. Мы можем нарастить свое производство, но мода и идолопоклонничество импортному есть, и это нужно переломить. Наши товары в разы лучше и по качеству, и по оформлению. Бизнесмены часто получают преференции от западных производителей, что не пускают наши товары на свои полки или ставят их куда-то вниз, где покупатели их не замечают», – подчеркнул Сергей Морозов.

Он рассказал, что совместно с бизнесом создана цифровая платформа, которая объединяет магазины розничной и электронной торговли «Сделано в России» и разработан закон о российской полке, которым планируется обязать бизнесменов - держателей торговых сетей, чтобы первые полки были отданы под российские товары.

«Параллельно мы создаем большое партийное движение и хотим заниматься продвиженческой продукцией, проводить акции, фестивали, внедрять меры поддержки и льготы товаропроизводителям. В наших планах – объединение всех лучших практик и их продвижение, создание новых предприятий, новых рабочих мест и, соответственно, новых налогоплательщиков, чтобы регион жил богаче», – поделился координатор федерального партийного проекта «Выбирай своё».

«Глобальная задача – сформировать менталитет, что все сделанное в нашей стране – это вкусно и хорошо. Чтобы дети в магазине искали российский товар», – резюмировал он.

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Напомним, «Федеральная практика» Минпромторга для регионов СЗФО проходит в Пскове 3-4 апреля. На площадке организована работа нескольких секций. Кроме того, более 40 крупных промышленных предприятий региона принимают участие в выставке промышленности.