Инжиниринговый центр начнут строить в Псковской области

Закладку первого камня для строительства инжинирингового центра в Псковской области анонсировал губернатор Михаил Ведерников в рамках выездной стажировки «Федеральная практика» Минпромторга в Пскове 4 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Он уточнил, что в Псковской области успешно прошел первый этап реализации президентских национальных проектов.
«Мы входим в новый этап с амбициозными планами, амбициозными проектами, динамично развивается экономика. На прошлой неделе в своем отчете правительства Михаил Владимирович Мишустин отметил, что с 2020 года ВВП России в номинальном выражении вырос почти в два раза. Наш регион тоже старается держаться в общем тренде, бюджет Псковской области постоянно увеличивается. Мы успешно решаем задачи по импортозамещению. Буквально сегодня с Антоном Андреевичем (Алихановым, главой Минпромторга - ред.) планируем заложить первый камень для строительства инжинирингового центра, который станет интеллектуальным ядром нового производственного кластера. В нем молодые специалисты со всей страны будут разрабатывать полимерные материалы, смогут запускать их в производство. Промышленная база под это есть. Со многими примерами наших производителей можно ознакомиться на выставке внизу. Там представлено более 40 предприятий региона», — заключил губернатор.
Напомним, выездная стажировка «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России для регионов Северо-Западного федерального округа проходит в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове 3-4 апреля.