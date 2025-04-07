Экономика

На финансирование агростартапов в Псковской области направлено около 50 млн рублей

В Псковской области ведется заявочная кампания на предоставление мер финансовой государственной поддержки начинающим фермерам на создание или развитие хозяйства. Прием документов продлится до 1 мая на официальном портале программы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.

Затем состоится конкурсный отбор заявок по предоставлению грантов. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

На финансирование грантов «Агростартап» в Псковской области в этом году направлено 47 млн рублей.

«Агростартап» — хорошая возможность получить поддержку для фермеров.

Всего в Псковской области с 2019 по 2024 год гранты «Агростартап» получили 33 крестьянских (фермерских) хозяйства на общую сумму 123,5 млн рублей.