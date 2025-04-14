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«Дневной дозор»: Нужно ли запретить увольнять многодетных?

14.04.2025 11:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему внесения в Госдуму законопроекта о запрете увольнять многодетных сотрудников. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Работодателям могут запретить увольнять кормильцев в семьях, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. Межфракционный законопроект об этом уже внесен в Госдуму. Предлагается дополнить статью 261 Трудового кодекса, прописав там запрет на расторжение по инициативе работодателя трудового договора с этой категорией работников. Сейчас запрещено увольнять работника, который является единственным кормильцем ребенка в семье, воспитывающей трех и более детей в возрасте до 14 лет, если другой родитель или опекун не работает.

С одной стороны, логика в этой инициативе есть - многодетным семьям различные меры соцподдержки предоставляются, как правило, до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет (или даже возраста 23 лет при условии его обучения по очной форме). А вот трудовые гарантии многодетных родителей, по версии группы депутатов Госдумы, защищены не в полной мере.

Есть и «обратная сторона медали». Сейчас работодатели по своей инициативе уже не могут уволить беременных, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Кстати, воспользоваться этим отпуском может не только мать. Такое право есть у отца, бабушки, дедушки и иного родственника ребенка, который оформляет такой отпуск. Работодатель также не имеет право уволить одинокую мать с ребенком до 14 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет. Закон также запрещает увольнять несовершеннолетних сотрудников. Нельзя уволить работников, у которых открыт больничный лист, или если они находятся в отпуске.

Все эти ограничения связывают руки бизнесу и зачастую приводят к тому, что предприниматели не горят желанием брать на работу сотрудника, которого потом нельзя будет уволить. И как быть в ситуациях, когда работник «защищенной» от увольнения категории попросту некачественно выполняет свои должностные обязанности? Женщинам с двумя и более детьми и так непросто устроиться на работу, многие руководители предприятий и организаций скептически относятся к трудоустройству таких соискателей. По мнению многих экспертов, устроиться на работу с тремя детьми станет и вовсе невозможно.

Стоит ли вводить дополнительные преференции для разных категорий работников, которые могут сделать их «неприкасаемыми»? Не пострадает ли от такого рода благих, на первый взгляд, законопроектов - бизнес? Об этом - в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков считает, что воздействовать на недобросовестных сотрудников, которые пользуются своим «защищенным» положением, нужно путем мотивации или наказаний, потому что если человек правильно замотивирован, то он и работает хорошо, соответственно, получает достойную заработную плату. Александр Братчиков убежден, что необходимости для введения дополнительных преференций таким работникам нет. Он уточнил, что благодаря подобным мерам защиты прав сотрудников может появиться целая группа «неприкасаемых» людей. 

«Я считаю, что не нужно, потому что в любом случае, даже если работник находится на больничном или в декрете по уходу за ребенком, это оплачивает государство. Государство на себя берет обязанность по содержанию людей на больничном. Любое предприятие платит в фонды порядка 30% от заработной платы - это социальный фонд, то есть это те деньги, которые идут как раз на пенсию или когда люди болеют на больничном, или в отпуске по причине беременности».

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, экс-руководитель комитета по соцзащите Псковской области Армен Мнацаканян тоже считает, что государство уже оказывает достаточную поддержу людям, входящим в льготные категории. Он убежден, что сотрудник, работающий по трудовому кодексу, должен выполнять свои обязанности быстро и качественно несмотря на то, входит он в «защищенную» категорию или нет.

«Мы - государство социальное. Но зарождать социальную несправедливость уже с предприятий, я считаю, совершенно несправедливо. И я думаю, что этого просто делать нельзя. Это мое мнение».

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов также считает, что лучший метод защиты для сотрудника — это качественное выполнение им своих должностных обязанностей, так как хорошего специалиста никто и не думает увольнять. По мнению Александра Борисова, вводить меры поддержки стоит не для работников, а для работодателей, которые принимают сотрудников, относящихся к льготным категориям.

«На мой взгляд, существует роль бизнеса, которая выполняет скорее социальную функцию, то есть просто необходимую в данной социальной обстановке в конкретном месте. Мне кажется, необходимо работодателей поддерживать тех, которые выполняют подобного рода функцию и принимают на работу вот такие, скажем так, особенные категории граждан».

Псковский промышленник, директор холдинг «NPN» Игорь Савицкий «забраковал» инициативу депутатов Госдумы запретить работодателям увольнять кормильцев в многодетной семье, в которой воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет. По его мнению, эта инициатива лишь создает иллюзию, что государство думает о народе, а на самом деле является популистской и не принесет пользу ни работодателю, ни работникам, а лишь ухудшит ситуацию на рынке труда.

«Предприниматели в России не сильно "жируют". Тяжело работать в частном бизнесе. И еще одно, что называется, ограничение, которое ударит и по работникам, и по предпринимателям, которые не будут знать, что делать в каждом конкретном случае, когда человек просто не работает и не исполняет свои обязанности, когда человек каким-то незаконным путем, то есть кого-то обманув, устроился на работу, понимаете? То есть могут быть очень большие проблемы. Это очень плохая инициатива, которая не принесет никакой пользы ни работодателям, ни работникам, понимаете? Это просто еще одна предпосылка для скандала в законодательстве. Это все. Совершенно не мудрые законы. Я даже не понимаю, как люди, которые якобы делают какие-то законы в Российской Федерации, вообще рассматривают вот такие совершенно бестолковые инициативы».

Председатель Совета директоров ПАО «АВАР», руководитель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников считает, что защищать сотрудников, которые входят в льготную группу, нужно не расширением перечня льгот, а контролем за недобросовестными работодателями. Как отметил Дмитрий Мельников, он знает случаи, когда недобросовестные работодатели находили способы «попрощаться» со своими сотрудниками, искусственно создавая им невыносимые условия, чтобы они сами уволились, или выплачивая им «серые» зарплаты.

«Соответственно, если он премию один раз уберет, второй раз уберет, люди будут получать голый оклад и на него не смогут нормально жить. Работодатели, условно, добьются своего. Это даже возможная схема в концепции полностью белых зарплат. А что говорить про серые, черные зарплаты, когда, по сути. человек может получать какие-то деньги, условно, в конверте. Естественно, это должно быть осуждаемо и быть под контролем соответствующих органов, которые должны следить за такими предприятиями».

Депутат Псковской городской Думы, бизнесмен Денис Иванов против того, чтобы на производстве оказывались сотрудники, которых нельзя уволить. Он считает, что если специалист не хочет качественно работать, из-за чего работодатель несет финансовые потери, то такому сотруднику нет места на этом предприятии. Также Денис Иванов убежден, что количество детей у сотрудника не дает ему права паразитировать на коллективе и недобросовестно относиться к своим обязанностям. По его мнению, если запретить увольнять «бездельников», которые «топят» компании, в дальнейшем работодатели попросту перестанут их трудоустраивать.

«Любая компания должна оценивать сотрудников, как потенциально полезных для компании. Какая разница, какой у него бэкграунд. Если он не подходит, не хочет работать, не умеет работать с коллективом и так далее, да просто-напросто даже не в этом дело. Таким (законопроектом - ред.) бэкграунд они делают только хуже людям. Их просто на работу брать не будут. Если ты не можешь человека уволить, зачем его брать на работу».

Сегодня мнения наших экспертов разошлись. Одни собеседники считают, что вводить дополнительные преференции для граждан, относящихся к разного рода льготным категориям, нет никакой необходимости. Государство уже выстроило целую систему разного рода преференций для таких работников. Вторые убеждены, что помощь государства должна заключаться вовсе не в ведении дополнительных мер, ограничивающих права предпринимателей, а в защите сотрудников от недобросовестных работодателей. Третьи эксперты убеждены, что в текущей реальности нужно защищать уже не работников, а бизнес - от недобросовестных сотрудников.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
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