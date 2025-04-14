Экономика

Экскурсия для студентов-электриков прошла на заводе «АВАР»

Ознакомительная экскурсия для студентов второго курса колледжа ПсковГУ состоялась на заводе ПАО «Автоэлектроарматура», сообщила Псковской Ленте Новостей член Совета директоров, специалист по взаимодействию с ОПК Елена Шитикова.

Фото здесь и далее: ПАО «АВАР»

Экскурсия прошла в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов», целью которой является ознакомление учащихся учебных заведений региона с объектами промышленности Псковской области.

«ПАО «Автоэлектроарматура» традиционно распахнуло свои двери для студентов и учащихся различных учебных заведений. Каждый день в течение недели завод радушно принимает гостей в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов», активно участвуя в реализации проектов Союза машиностроителей России. Сегодня предприятие посетили студенты 2-го курса направления «Электроснабжение» колледжа ПсковГУ. Ребята своими глазами увидели часть рабочего процесса в литейном производстве, инструментальном и сборочных цехах. Будущие специалисты с большим интересом наблюдали за работой современных станков, автоматизированных линий и роботов. Посещение крупного промышленного завода - это, несомненно, хорошая возможность для студентов технических направлений поближе познакомиться с производственным циклом. В свою очередь ПАО «АВАР» будет ждать ребят уже в качестве своих молодых специалистов», - отметила Елена Шитикова.

Напомним, что всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов» стартовала в Псковской области сегодня, 14 апреля.

Акция «Неделя без турникетов» проводится с 2015 года по инициативе Союза машиностроителей России. Ежегодно в ней участвуют сотни тысяч школьников и студентов по всей стране. В этом году она проходит при поддержке партийного проекта «Выбирай своё» и народной программы «Единой России».

Ранее председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников отмечал, что это одна из важнейших акций для страны.