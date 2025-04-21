Экономика

В Минсельхозе отметили рост производства вина

В январе – марте в России было произведено 12,4 млн дал вина, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза 23 апреля.

Лидерами среди регионов традиционно являются Краснодарский край и Республика Крым, на которые суммарно приходится более 60% от всей выпущенной в стране продукции. В обоих субъектах в текущем году фиксируется рост производства: на Кубани он составил 356 тыс. дал, в Крыму — 87 тыс. дал.

При этом увеличивается выпуск как тихих, так и игристых вин. Всего в январе – марте в России произвели 8,4 млн дал тихих вин и 3,7 млн дал игристых, что на 11,5 и 15,6% выше уровня прошлого года.

Потребители всё чаще выбирают в магазинах и ресторанах российское вино, на него в настоящее время приходится порядка 60% от общего объема реализации.

В крупнейшей винодельческой компании страны «Кубань-Вино» подчеркивают, что винодельни Краснодарского края в последние годы стабильно увеличивают объемы своей продукции. Это связано с растущими потребностями рынка и поддержкой отрасли со стороны государства. За последние 10 лет качество российского вина значительно улучшилось, и всё больше потребителей выбирают отечественные напитки. В настоящее время наблюдается повышенный интерес россиян к белым и игристым винам, что непосредственно способствует увеличению их производства в России, пишет ТАСС.