Экономика

Объем производства продукции животноводства в Псковской области составил 67,5 млрд рублей

Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Псковской области составил 67,5 млрд рублей (136,4% по отношению к 2023 году). Доля продукции животноводства составила 86,5% в общем объеме сельскохозяйственной продукции, следует из доклада «О ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2024 году», который приняли на 44-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Производство скота и птицы на убой в живом весе составило 453,7 тыс. тонн, или 134,6% по отношению к 2023 году, в том числе в сельхозпредприятиях – 450,9 тыс. тонн (135% по отношению к 2023 году).

Основными производителями мяса в Псковской области являются свиноводческие комплексы и птицефабрики.

Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 238,3 тыс. тонн (106,2 % по отношению к 2023 году), в том числе в сельхозпредприятиях – 206,4 тыс. тонн (110,6 % по отношению к 2023 году). Средний надой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях составил 8654 кг (+392 кг по отношению к 2023 году).

В отрасли молочного животноводства получили более 10 тыс. кг молока ОАО «Красное знамя» (Новосокольнический район), ООО «Гдов Молоко» (Гдовский район), ООО «СЛАКТИС» (в четырех районах области), ООО «Печорское молоко» (Печорский муниципальный округ), опытно-производственное хозяйство «Родина» ГУП ЛО «Каложицы» (Псковский район), ИП Нани В.А. (Пушкиногорский район).

В отрасли мясного животноводства получили среднесуточный привес на откорме свыше 900г ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» (Великолукский район), ООО «Псковагроинвест» (Псковский район), ООО «Идаванг» (Островский район).

В отрасли птицеводства получил среднесуточный привес на откорме свыше 60г ООО Племрепродуктор «Назия» (Псковский район).