Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Образование для учащихся с инвалидностью
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Задержание ректора ПсковГУ
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Весенние запреты В Псковской области
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Непростая «пятилетка» профсоюза госучреждений
Великие Луки к 80-летию Победы
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
«Учитель года»: В школе по любви
 
 
 
ещё Экономика 21.04.2025 10:071 «Дневной дозор»: Как решить проблему нехватки кадров в регионе? 24.04.2025 15:300 Объем производства продукции растениеводства в Псковской области составил 10,6 млрд рублей 24.04.2025 15:180 Индекс производства сельхозпродукции в Псковской области вырос почти на 33% в 2024 году 24.04.2025 15:110 На фермерские хозяйства пришелся 41% произведенного в Псковской области картофеля 24.04.2025 14:540 Объем производства продукции животноводства в Псковской области составил 67,5 млрд рублей  24.04.2025 14:110 Аркадий Мурылев: 276 обращений от предпринимателей поступило в течение пяти лет
 
 
 
Самое популярное 18.04.2025 11:370 Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев 21.04.2025 18:471 Рейтингомер: два ректора, один прокурор и бесценный кампус на «проклятом месте» 18.04.2025 12:250 По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура 18.04.2025 15:522 Ректора ПсковГУ не отпустили под домашний арест 21.04.2025 15:292 Стон по отоплению
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Объем производства продукции животноводства в Псковской области составил 67,5 млрд рублей 

24.04.2025 14:54|ПсковКомментариев: 0

Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Псковской области составил 67,5 млрд рублей (136,4% по отношению к 2023 году). Доля продукции животноводства составила 86,5% в общем объеме сельскохозяйственной продукции, следует из доклада «О ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2024 году», который приняли на 44-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Производство скота и птицы на убой в живом весе составило 453,7 тыс. тонн, или 134,6% по отношению к 2023 году, в том числе в сельхозпредприятиях – 450,9 тыс. тонн (135% по отношению к 2023 году). 

Основными производителями мяса в Псковской области являются свиноводческие комплексы и птицефабрики.
Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 238,3 тыс. тонн (106,2 % по отношению к 2023 году), в том числе в сельхозпредприятиях – 206,4 тыс. тонн (110,6 % по отношению к 2023 году). Средний надой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях составил 8654 кг (+392 кг по отношению к 2023 году). 

В отрасли молочного животноводства получили более 10 тыс. кг молока ОАО «Красное знамя» (Новосокольнический район), ООО «Гдов Молоко» (Гдовский район), ООО «СЛАКТИС» (в четырех районах области), ООО «Печорское молоко» (Печорский муниципальный округ), опытно-производственное хозяйство «Родина» ГУП ЛО «Каложицы» (Псковский район), ИП Нани В.А. (Пушкиногорский район).

В отрасли мясного животноводства получили среднесуточный привес на откорме свыше 900г ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» (Великолукский район), ООО «Псковагроинвест» (Псковский район), ООО «Идаванг» (Островский район).
В отрасли птицеводства получил среднесуточный привес на откорме свыше 60г ООО Племрепродуктор «Назия» (Псковский район).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Не пора ли отключать отопление?
В опросе приняло участие 277 человек
24.04.2025, 16:020 В Пскове водитель Chery Tiggo проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Audi 24.04.2025, 16:010 О перспективах укрепления рубля рассказала директор Псковского отделения Россельхозбанка 24.04.2025, 15:440 Троих работающих без патента мигрантов выявили на стройплощадке школы в Гдове  24.04.2025, 15:300 Объем производства продукции растениеводства в Псковской области составил 10,6 млрд рублей
24.04.2025, 15:260 ИИ GigaChat на 25% помогает авиакомпаниям сократить затраты на обслуживание колл-центров — Сбер  24.04.2025, 15:180 Индекс производства сельхозпродукции в Псковской области вырос почти на 33% в 2024 году 24.04.2025, 15:160 Отменены ранее действовавшие зоны охраны псковских памятников из списка всемирного наследия 24.04.2025, 15:110 На фермерские хозяйства пришелся 41% произведенного в Псковской области картофеля
24.04.2025, 15:070 Два населённых пункта образовано на территории Порховского муниципального округа 24.04.2025, 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о профсоюзном Первомае 24.04.2025, 14:550 Полиция разбирается, как водитель Kia уложил на крышу Nissan Х-Тrаil на Ленинградском шоссе 24.04.2025, 14:540 Объем производства продукции животноводства в Псковской области составил 67,5 млрд рублей 
24.04.2025, 14:470 Полномочия органов госвласти в сфере водных отношений прописали в отдельном законе 24.04.2025, 14:390 Около полутора миллионов рублей лишились псковичи после общения с аферистами 24.04.2025, 14:380 Реализацию плана транспортного обслуживания населения закрепили за правительством Псковской области 24.04.2025, 14:330 В Псковской области расширен выбор бесплатных земельных участков для участников СВО и их семей
24.04.2025, 14:290 Два автомобиля столкнулись на проспекте Энтузиастов в Пскове 24.04.2025, 14:290 Отделения ЗАГСов в перинатальных центрах передали администрациям Пскова и Великих Лук 24.04.2025, 14:250 Палец оторвало работнику псковской птицефабрики 24.04.2025, 14:210 Жителей Пушкинских Гор пригласили принять участие в торжественном пуске газа
24.04.2025, 14:190 Наталия Соколова: Наблюдается рост обращений по правам ребенка на жизнь и защиту от насилия 24.04.2025, 14:140 Выращенные из желудей «Дуба у Лукоморья» саженцы отправили из «Михайловского» в Беларусь  24.04.2025, 14:110 Аркадий Мурылев: 276 обращений от предпринимателей поступило в течение пяти лет 24.04.2025, 14:011 Генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии и лишили звания
24.04.2025, 13:590 Банковская система работает достаточно устойчиво — директор псковского отделения Россельхозбанка 24.04.2025, 13:520 Дмитрий Шахов: Более 75% обращений к омбудсмену касалось защиты прав участников СВО и их семей 24.04.2025, 13:460 Как сократить издержки на внедрение ИИ, рассказал эксперт Т1 24.04.2025, 13:450 Избраны представители общественности в коллегию судей Псковской области
24.04.2025, 13:370 На разработку схем газоснабжения Печорскому, Псковскому и Пыталовскому районам предоставят субсидии в размере 2,7 млн рублей 24.04.2025, 13:290 Каждый второй пскович проведет майские праздники дома — опрос 24.04.2025, 13:250 Мерой соцподдержки на догазификацию воспользовались более 1500 псковичей 24.04.2025, 13:190 Профсоюзный Первомай станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН
24.04.2025, 13:180 Директор «Михайловского»: Цветы появились в Раю, чтобы человек мог понять, что ничего бесполезного не бывает 24.04.2025, 13:170 Торжественный пуск газа состоится в Пушкинских Горах 24.04.2025, 13:150 Водитель грузовика псковской компании умер в машине в Ростовской области 24.04.2025, 13:110 Карантин по бешенству ввели в личном подворье в себежской деревне Глухарево
24.04.2025, 13:061 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Что не так с реформой здравоохранения в регионе? 24.04.2025, 13:010 Центр Пскова будут перекрывать для движения всю первую рабочую неделю мая 24.04.2025, 12:590 «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО 24.04.2025, 12:560 Сенатор Наталья Мельникова представила в областном парламенте отчет о работе
24.04.2025, 12:490 Метадон в детских игрушках обнаружили псковские таможенники у пассажирки из Латвии  24.04.2025, 12:371 «Горводоканал» устанавливает причину появления неприятного запаха в районе улицы Крестки в Пскове 24.04.2025, 12:300 Ударение в слове «звонит» планируют поменять на первый слог 24.04.2025, 12:250 Александр Котов: Темпы газификации вселяют оптимизм
24.04.2025, 12:212 Стоимость проезда в автобусах Пскова увеличат с 11 мая 24.04.2025, 12:170 Первую противоклещевую обработку территорий провели в «Михайловском»  24.04.2025, 12:170 Андрей Михайлов перешел из экономического комитета областного Собрания в бюджетный 24.04.2025, 12:080 Более 3 тысяч домовладений псковичей планируют подключить к газу в 2025 году
24.04.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об актуальных стратегиях для вкладчиков 24.04.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 24 апреля 24.04.2025, 11:570 В Опочке водитель «пятерки» погиб после столкновения с деревом 24.04.2025, 11:560 Артур Гайдук: Пора ставить вопрос о недофинансировании сферы здравоохранения
24.04.2025, 11:450 Олег Брячак: Жители Талабских островов просят президента ввести экологический сбор для туристов 24.04.2025, 11:410 Прощание с псковским военкором Никитой Гольдиным пройдет 25 апреля 24.04.2025, 11:400 Андрей Маковский: За победу «Новых людей» на выборах мы скажем спасибо управляющим компаниям 24.04.2025, 11:340 Флагштоки к 80-летию Победы установят в Пскове до 1 мая
24.04.2025, 11:290 «Зверье мое»: Бернский зенненхунд — особенности и уход. ВИДЕО 24.04.2025, 11:290 Петр Алексеенко призвал вернуть Дедовичской больнице статус районной 24.04.2025, 11:230 Псковский десятиклассник Александр Диденко стал призёром Всероссийской олимпиады по математике 24.04.2025, 11:220 Михаил Ведерников: Региону повезло с председателем областного Собрания
24.04.2025, 11:160 Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали новые налоговые льготы для семей с двумя и более детьми 24.04.2025, 11:110 «Три мудреца»: Что не так с реформой здравоохранения в регионе? 24.04.2025, 11:040 Александру Котову вручили знак «Почетный гражданин Псковской области» 24.04.2025, 11:010 Полуфиналистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки» приняли участие в гонках
24.04.2025, 11:000 Стартовала 44-я сессия Псковского областного Собрания депутатов 24.04.2025, 10:520 Никита Гольдин: история военкора из Пскова 24.04.2025, 10:410 «Беседка»: Директор Псковского отделения Россельхозбанка об актуальных стратегиях для вкладчиков 24.04.2025, 10:400 Более 40 пилотов подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
24.04.2025, 10:335 «Дневной дозор»: Где грань между активной гражданской позицией и стукачеством? 24.04.2025, 10:320 Варлаамовская и Высокая башни в Пскове закрыты на санитарный день 24.04.2025, 10:250 Торжественная встреча мощей святителя Тихона состоится в куньинской деревне Клин 11 мая 24.04.2025, 10:130 Подросток в серой кофте с ромбами пропал в Палкино
24.04.2025, 10:090 Три случая пала травы зафиксировали в Псковской области 24.04.2025, 09:570 85% псковичей одобрили бесплатное обучение по техническим специальностям — опрос 24.04.2025, 09:390 Два бесхозных строения горели в новосокольнической деревне Монаково 24.04.2025, 09:300 ФНС собрала рекордную сумму с банкротов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru