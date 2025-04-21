Экономика

Объем производства продукции растениеводства в Псковской области составил 10,6 млрд рублей

Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в Псковской области составил 10,6 млрд рублей (112,7% по отношению к 2023 году). В общем объеме сельскохозяйственной продукции доля растениеводства составила 13,5 %, следует из доклада «О ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2024 году», который приняли на 44-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в 2024 году составила 192,6 тыс. га (97,1% по отношению к 2023 году).

Зерновые культуры убраны с площади 37,5 тыс. га (87% по отношению к 2023 году), намолочено в амбарном весе 117,4 тыс. тонн зерна (93,5 % по отношению к 2023 году), средняя урожайность составила 31,9 центнера с гектара.

В хозяйствах всех категорий картофель занимал площадь 6,2 тыс. га, валовой сбор составил 130,3 тыс. тонн (107,5% по отношению к 2023 году), средняя урожайность – 210,2 центнера с гектара.

Площадь под овощами составила 1,8 тыс. га (100% по отношению к 2023 году), валовой сбор овощей – 32,0 тыс. тонн (118,5% по отношению к 2023 году), средняя урожайность – 177,8 центнера с гектара.

В 2024 году намолочено рапса 31,0 тыс. тонн (144,2% по отношению к 2023 году) при урожайности 17,5 центнера с гектара, площадь под рапсом составила 18,1 тыс. га (166,1% по отношению к 2023 году). Производством рапса в Псковской области занималось четырнадцать хозяйств.

В отрасли растениеводства стабильно работают следующие сельскохозяйственные товаропроизводители: ООО «Тригорское» (Пушкиногорский район), ООО «ПсковАгроИнвест» (Псковский район), ООО «Веть» (Себежский район), ООО «Идаванг» (Островский район), ЗАО «Агрофирма «Победа» (Псковский район), КХ «Витязь» (Печорский муниципальный округ), КХ Павлова Владимира Ивановича (Порховский муниципальный округ), ООО «АгроРезерв» (Печорский муниципальный округ), КФХ «Родник» (Островский район), КФХ «Прометей» (Гдовский район).