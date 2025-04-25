Экономика

Псковская область заняла 24 место в рейтинге по платежной дисциплине бизнеса

Псковская область заняла 24 место в рейтинге регионов России по платежной дисциплине бизнеса, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

На 1 марта 2025 года доля просроченной задолженности юридических лиц составила 1,53%, а прирост корпоративного портфеля за 12 месяцев составил 7,50%. В результате регион занял 0,10% в общероссийском объеме корпоративного портфеля.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

7 место - Мурманская область;

15 место - Ленинградская область;

17 место - Архангельская область;

21 место - Калининградская область;

27 место - Республика Карелия.

29 место - Новгородская область;

37 место - Вологодская область;

39 место - Санкт-Петербург;

85 место - Ненецкий автономный округ;

Для оценки доли просроченной задолженности юридических лиц перед банками эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг, в котором наглядно показано, в каких регионах у банков самые дисциплинированные заемщики.

Согласно статистике Центробанка России, темпы прироста задолженности по кредитам, выданным корпоративным клиентам в 2024 году, сильно замедлились по сравнению с 2023 годом, однако даже текущий прирост трудно назвать слабым.

Лидером по минимальному уровню просроченной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам, стал Чукотский автономный округ, где лишь 0,05% кредитов от корпоративного портфеля приходится на просроченную задолженность. Также в первой пятерке лидеров по платежной дисциплине представлены Магаданская область (0,2%), Камчатский край (0,3%), Забайкальский край (0,34%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (0,35%). Таким образом, среди регионов с низкой долей просрочки преобладают регионы Дальнего Востока.

Самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом наблюдается в Ненецком автономном округе (76,2%). Также высокая доля просроченной задолженности зафиксирована у регионов Северного Кавказа, а именно у Дагестана (41,9%), Карачаево-Черкесии (32,6%), Кабардино-Балкарии (28,8%) и Чечни (18%).