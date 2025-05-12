Экономика

В России сократилось производство водки

Производство водки в России за первые четыре месяца 2025 года упало на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коньяка - на 22,7%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Согласно данным ведомства, за указанный период было выпущено 19,144 миллиона декалитров водки, коньяка произвели 2,026 миллиона декалитров. Кроме того, производство ликеро-водочных изделий снизилось на 6%, до 5,104 миллиона декалитров.

Производство крепкого алкоголя (свыше 9%) за четыре месяца 2025 года в целом снизилось на 14,7% и составило 28,719 миллиона декалитров.

Более того, плодовой алкогольной продукции было произведено на 89,8% меньше - 499 тысяч декалитров, пишет РИА Новости.

В то же время, выпуск виноградных вин за этот период вырос на 5,2%, до 11,603 миллиона декалитров, а производство игристых вин увеличилось на 6,9% и составило 4,808 миллиона декалитров.

По данным службы, выпуск всей розничной алкогольной продукции за четыре месяца 2025 года (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упал на 26%, до 46,582 миллиона декалитров.