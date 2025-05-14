Экономика

Арбитражный управляющий: К субсидиарной ответственности можно привлечь цепочку директоров

Привлечь к субсидиарной ответственности можно всех директоров, которые возглавляли организацию в предыдущие 10 лет, сообщила арбитражная управляющая Ульяна Михайлова в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«В процедуре привлечения к субсидиарной ответственности может быть цепочка директоров за 10 лет. Если признаки неплатежеспособности сформировались, то, как показывает практика, каждый последующий директор должен был привлечь предыдущего. И вот так по цепочке за 10 лет можно выстроить 5-7 директоров», - рассказала Ульяна Михайлова.

Напомним, термин «субсидиарная» изначально был только для процедуры банкротства, сейчас его применение чуть шире. В основном практика привлечения к субсидиарной ответственности применяется к руководителям организаций.