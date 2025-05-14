Выразить благодарность малому и среднему бизнесу предлагают псковичам в соцсетях 

Всероссийская акция #МСПспасибо пройдет в Псковской области в рамках Дня предпринимательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства продолжает акцию #МСПспасибо совместно с Минэкономразвития России и приглашает регионы, госорганы, ведомства и всех желающих присоединиться к ней в социальных сетях.
Все желающие могут выразить благодарность предпринимателям, малому и среднему бизнесу, оставляя посты в социальных сетях с хештегом #МСПспасибо.
26 мая, в День российского предпринимательства, Корпорация МСП в своем Telegram-канале будет размещать репосты публикаций с этим хештегом.
С другими мероприятиями к Дню предпринимательства в Псковской области можно ознакомиться здесь.