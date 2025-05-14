Экономика

Выразить благодарность малому и среднему бизнесу предлагают псковичам в соцсетях

Всероссийская акция #МСПспасибо пройдет в Псковской области в рамках Дня предпринимательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства продолжает акцию #МСПспасибо совместно с Минэкономразвития России и приглашает регионы, госорганы, ведомства и всех желающих присоединиться к ней в социальных сетях.

Все желающие могут выразить благодарность предпринимателям, малому и среднему бизнесу, оставляя посты в социальных сетях с хештегом #МСПспасибо.

26 мая, в День российского предпринимательства, Корпорация МСП в своем Telegram-канале будет размещать репосты публикаций с этим хештегом.

С другими мероприятиями к Дню предпринимательства в Псковской области можно ознакомиться здесь.