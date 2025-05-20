Экономика

Яровой сев сельхозпредприятиями Псковского района выполнен на 47%

В Псковском районе активно идут весенние полевые работы. В настоящее время общий яровой сев сельхозпредприятиями муниципалитета выполнен на площади более 2300 гектар, что составляет 47% от плановых показателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила глава Псковско района Наталья Фёдорова.

Фотографии: глава Псковского района Наталья Фёдорова

Яровые зерновые культуры посеяны на площади 1155 га (59% от плана).

Посевная площадь под кормовыми культурами составляет 749 гектар, под картофелем - 100 гектар, под рапсом - 355 гектар.

Подсеяно 287 гектар многолетних трав.

Агрофирма «Победа» выполнила яровой сев на 99%, ОПХ «Родина» - на 88%, предприятие «Племрепродуктор Назия» - на 84%. «ПсковАгроИнвест» и Агрофирма «Победа» ведут сев кукурузы, фактическая посевная площадь составляет свыше 550 гектар.

«Кроме того, на значительной площади проведена подкормка озимых культур, многолетних трав и пастбищ. Под урожай сельхозкультур этого года внесено более 40 тысяч тонн органических удобрений. Главной задачей аграриев района на сегодняшний день является выполнение запланированных объемов сева яровых культур. От того, насколько успешно они ее выполнят, будет зависеть объем и качество будущего урожая», - заключила Наталья Федорова.