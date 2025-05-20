Экономика

Праздник бизнеса в 17-й раз пройдёт в Пскове

Союз «Торгово-промышленной палаты Псковской области» 26 мая традиционно в 17-й раз проводит праздничное мероприятие по случаю Дня Российского предпринимательства. В арт-пространстве Купца Лапина соберутся более 80 человек - владельцы и руководители бизнеса, сообщили Псковской Ленте Новостей в ТПП Псковской области.

В программе мероприятия:

презентация по актуальной для бизнеса теме: «Как управлять "От рынка", не забывая про внутреннюю эффективность в условиях нестабильности».

Далее награждение передовых и успешных компаний – членов палаты Псковской области муниципальными, региональными и федеральными наградами.

Экскурсия по пивоваренному заводу запланирована также для всех участников.

Корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали подробно о мероприятиях, приуроченных ко дню Российского предпринимательства.

Цель презентации – знакомство с самой прогрессивной на сегодняшний день в мире методологией DD MRP, а также отечественной системой DD FLOW, позволяющей синхронизировано планировать и управлять бизнес-процессами в периметре «закупки - управление запасами - всеми переделами на стадии производства - складами готовой продукции - процессами дистрибуции/ продаж», по сути - всем материальным потоком предприятия или группы компаний, а также корректно оцифровать процессы управления предприятием, снизить операционные затраты, повысить уровень сервиса до 98-99%, научить производственную систему исполнять 100% заказов в срок.

Союз «ТПП Псковской области» активно работает с бизнесом по внедрению современных технологий автоматизации управления и производства в различные отрасти псковской экономики.

ТПП Псковской области выиграла конкурс в мае этого года по внедрению, вернее, адаптации нейросети в новый парк-отель. Пространство на 150 номеров будет полностью автоматизировано: вместо горничных, администраторов будут задействованы роботы. Роботы-официанты будут обслуживать гостей по заранее утвержденным и согласованным меню.

В загородном отеле по проекту строится ферма на 50 лошадей, 85 коз и 45 гектаров земли уже засажены яблонями, смородиной, где роботы-агротехники будут поливать, спасать от вредителей, полоть и собирать урожай.

Специалисты палаты активно погружены в систему реформирования и классификации гостиничной отрасли с 2014 года. За десять лет было классифицировано более 150 гостиниц, турбаз, мотелей. С 2025 года начинается новый этап взаимодействия с отельерами: по внедрению искусственного интеллекта в сферу гостеприимства.

«Да, это новые возможности, не только для гостиниц, но и всего рынка труда! Важно, что технологически мы должны принимать тренды и двигаться в ногу со временем. В 2024 году на базе нашего корпоративного института МИМОП ТПП РФ более 400 специалистов – компаний – членов палаты получили дипломы, главное, вооружились знаниями и технологиями, методиками работы с искусственным интеллектом. По отзывам, после обучения 65 компаний, ежедневно пользуются нейросетью в ходе рабочего процесса», - сказал президент Союза «ТПП Псковской области» Владимир Зубов.

Большая специализированная поддержка производственным предприятиям региона оказывается коллективом сертифицированных специалистов-экспертов ТПП по экспертизе документов и процедуре их оформления через ГИСП для включения продукции предприятия в реестр Минпромторга РФ, подтверждающих тем самым ее российское происхождение. Это дает неоспоримые преимущества предприятиям при госзакупках и получении льготного финансирования развития производств от Фонда развития промышленности РФ, заключили в ТПП Псковской области.