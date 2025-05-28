Экономика

Просроченные долги по кредиткам подскочили почти на 70% за полгода

Объем просроченной задолженности по кредитным картам в I квартале достиг 3% от всех долгов по этому продукту — это почти на 70% больше, чем полгода назад, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Сейчас сумма просрочки достигает 110 млрд рублей.

«На банковском рынке резко ухудшилось качество обслуживания кредитов. Накопление кредитного риска происходило в течение всего 2024 года и пик его реализации с выходом в просроченную задолженность и дефолты приходится на текущий момент», — пояснил гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

Платежеспособность россиян падает в том числе из-за высокой инфляции, которая составила 8,3% в I квартале 2025-го, напомнил глава аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Это особенно чувствительно на фоне прекращения роста реальных доходов населения (это общая прибыль россиян за вычетом обязательств в виде долгов или аренды), уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Население не отказывается от кредитования даже в период высоких ставок, а в итоге вынуждено уплачивать большие проценты, что бьет по его благосостоянию, пишут «Известия».

По данным ОКБ, только средние ставки по кредиткам составляют 27%. Однако в них не учитываются все дополнительные платежи, которые требуется сделать заемщикам — например, за открытие и использование карты. С учетом них полная стоимость займа, по подсчетам, гораздо выше — порядка 50%.