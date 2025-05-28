Условия для перехода с УСН в плательщики НПД напомнили предпринимателям в налоговой

Индивидуальный предприниматель может перейти с упрощенной системы налогообложения на налог на профессиональный доход, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.
Для этого налогоплательщику достаточно выполнить несколько условий:
При выполнении данных условий ИП будет считаться прекратившим применение упрощенной системы налогообложения со дня постановки на учет в качестве плательщика НПД.
В том случае, если предприниматель не предоставит уведомление или подаст его с нарушением, статус самозанятого будет аннулирован по решению налогового органа.
При этом на дату перехода на НПД должны соблюдаться следующие условия:
Отметим, что с 1 июля 2025 года уведомление о прекращении применения упрощенной системы налогообложения можно будет направить в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог».
Более подробная информация размещена в разделе «Налог на профессиональный доход».