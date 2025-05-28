Экономика

Условия для перехода с УСН в плательщики НПД напомнили предпринимателям в налоговой

Индивидуальный предприниматель может перейти с упрощенной системы налогообложения на налог на профессиональный доход, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Для этого налогоплательщику достаточно выполнить несколько условий:

зарегистрироваться в качестве плательщика НПД;

в течение месяца со дня постановки в качестве самозанятого направить в налоговый орган по месту регистрации уведомление о прекращении применения УСН с даты перехода на НПД (форма № 26.2-8, форма по КНД 1150024).

При выполнении данных условий ИП будет считаться прекратившим применение упрощенной системы налогообложения со дня постановки на учет в качестве плательщика НПД.

В том случае, если предприниматель не предоставит уведомление или подаст его с нарушением, статус самозанятого будет аннулирован по решению налогового органа.

При этом на дату перехода на НПД должны соблюдаться следующие условия:

не ведется деятельность, при которой НПД применять нельзя;

нет наемных работников по трудовым договорам;

не применяется ПСН на дату регистрации в качестве плательщика НПД.

Отметим, что с 1 июля 2025 года уведомление о прекращении применения упрощенной системы налогообложения можно будет направить в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог».

Более подробная информация размещена в разделе «Налог на профессиональный доход».