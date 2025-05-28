Экономика

Пищевики предупредили о пересмотре цен на продукты

Продовольственные компании отреагировали на предложенные Минпромторгом поправки в закон о стандартизации, бизнес заявляет о серьезных рисках, среди которых есть и возможное повышение цен на продукты, включая социально значимые. Дело в том, что ведомство уверено: свойства продуктов, которые фиксируют во внутренних стандартах организаций и технических условиях, не должны быть ниже тех, что уже установили в добровольных ГОСТах. По сути, такие условия делают стандарты обязательными в РФ.

Норма чревата серьезными последствиями, уверены пищевики. Например, розницу ждет существенно сокращение ассортимента продукции и ее подорожание. Поэтому компании просят не учитывать такую поправку в законе, они уже обратились в ТПП с тем, чтобы президент организации Сергей Катырин направил письмо первому вице-премьеру Денису Мантурову. Об этом сказано в письме ведущих изготовителей из ассоциаций «Союзмолоко», «Русбренд», «Руспродсоюз», а также — «Рыбного союза», «Асконд», Национальной мясной ассоциации, Национального союза хлебопечения. «Известия» ознакомились с документом.

Почему бизнес уверен, что новое правило обернется именно такими последствиями? Основная причина в том, что сейчас законодательство разрешает пищевикам производить продукты по внутренним стандартам организации (СТО) и техническим условиям (ТУ), сказано в их письме на имя Сергея Катырина. Но при этом товары должны соответствовать требованиям по безопасности, которые оговорены в технических регламентах.

По совершенно разным причинам сейчас товары могут не соответствовать нормативам национальных стандартов, среди них: быстрое устаревание таких ГОСТов. Например, по оценкам «Союзмолока» до 40% молочной продукции на рынке выпускают по СТО или ТУ.

Новое обязательство может подтолкнуть бизнес скорректировать свою работу, чтобы уложиться в правила. «В условиях достаточно высокой инфляции это может привести к росту цен на все пищевые продукты, в том числе социально значимые», сказано в документе пищевиков. С рынка могут исчезнуть до 10% наименований товаров только в молочной отрасли, подчеркивается в письме, пишут «Известия»

Как сказал президент ТПП Сергей Катырин, ТПП пока рассматривает обращение бизнеса.