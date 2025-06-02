Экономика

Бюджетный комитет Собрания поддержал продление льгот по транспортному налогу для участников СВО

Депутаты поддержали внесение изменений в закон Псковской области о льготах по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике 2 июня.

Фото: Псковское областное Собрание

Проектом закона предлагается внесение следующих изменений:

освобождение от уплаты налога на имущество организаций на налоговые периоды 2022 - 2026 годов в отношении объектов газораспределительных систем, построенных в рамках реализации мероприятий региональной программы газификации Псковской области на 2017-2026 годы, предлагается продлить действие налоговых льгот до 2028 года.

предлагается продлить налоговые льготы по транспортному налогу лицам, участвующим в 2025 году в специальной военной операции, в выполнении специальных задач, а также их супругам, на налоговый период 2024 года.

«Я хотел бы выступить в поддержку этого законопроекта, потому что он очень важен для наших жителей. Продолжается программа догазификации и газификации, проходит она активно. А про важность льгот для участников специальной военной операции и упоминать не нужно. У нас замечаний нет», — выступил председатель комитета областного Собрания Александр Братчиков.