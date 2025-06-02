Бюджетный комитет Собрания поддержал продление льгот по транспортному налогу для участников СВО

Депутаты поддержали внесение изменений в закон Псковской области о льготах по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике 2 июня.
Фото: Псковское областное Собрание
Проектом закона предлагается внесение следующих изменений:
«Я хотел бы выступить в поддержку этого законопроекта, потому что он очень важен для наших жителей. Продолжается программа догазификации и газификации, проходит она активно. А про важность льгот для участников специальной военной операции и упоминать не нужно. У нас замечаний нет», — выступил председатель комитета областного Собрания Александр Братчиков.