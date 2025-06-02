Экономика

Пути вывода российской экономики из кризиса предложил Игорь Савицкий

Запрет на вывоз капитала из страны обозначил в качестве пути решения экономических проблем России генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий в эфире передачи «Эхономика» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Первое, что нужно, это сделать учетную ставку Центробанка расчетной, чтобы никто с ума не сходил со своими полоумными идеями. На каждой передаче я говорю: запретить вывоз капитала из страны. Когда у страны бюджет в 200 миллиардов, а 200 миллиардов мы вывозим, какой уровень жизни вы ожидаете? Какое будет развитие? Какие деньги на экономику?» - сказал Игорь Савицкий.

Предприниматель добавил, что подобный запрет действовал в 2022 году, но не продержался и трех месяцев.

«Запрет был, принятый Путиным в 2022 году, и рубль укрепился в два раза, но запрет и трех месяцев не продержался. Куда вывозится капитал? В Европу и США, он вывозится и лежит мертвым грузом, потому что наложены санкции, - заметил Игорь Савицкий. - В ближайшие 10 лет за ними никто не придет, потому что, опять же, санкции. Это деньги, и с их помощью можно финансировать кого угодно, хоть марсиан».

Для исключения зависания российских денег в Европе он предложил заключать обменные договоренности со странами, куда поставляются российские товары.

«Введены санкции. Как это работает? Мы везем нефть и газ туда, получаем долларовую выручку, но вывести ее не можем. Мы привезли им товар и деньги им оставили. Тут должно выступать наше правительство с заборной ведомостью. Мол, мы вам поставили на 200 миллионов нефти и газа, а мы выберем, что на 200 миллионов мы хотим поставить себе. И идет не зависание денег в Европе, на которые, скорее всего, идет финансирование Украины, а идет конкретный обмен. Вот мы поставляем газ в Венгрию, например, соответственно, такие и такие товары мы требуем у Венгрии на эту сумму. Затем я прихожу в Минфин, например, и говорю, что мне необходимо, а я уже с Минфином деньгами рассчитаюсь. Есть у нас такое? Нет, поэтому сидим и сосем лапу», - заключил Игорь Савицкий.