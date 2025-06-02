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Экономика

Об услуге «Автоплатёж» для самозанятых, рассказали псковские налоговики

03.06.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

Преимущества услуги «Автоплатёж» объяснили для самозанятых псковичей объяснили в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, автоплатеж позволяет автоматически списывать необходимую сумму с привязанной банковской карты при наступлении срока уплаты налога, что упрощает процесс, исключает просрочку, позволяя самозанятому сконцентрироваться на более важных делах.

Напомним, налог на профессиональный доход самозанятыми гражданами уплачивается ежемесячно не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (месяцем).

Для своевременной уплаты налога в период с 9-го по 12-е число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, налоговым органом автоматически формируется квитанция на уплату налога и направляется в мобильное приложение и в веб-кабинет «Мой налог».

При использовании функции автоплатежа необходимо следить за состоянием своего банковского счета, чтобы избежать недостатка средств на момент оплаты налога.

Преимущества автоплатежа:

  • бесплатное подключение/ отключение услуги;
  • прозрачность всех платежей (списание средств сопровождается СМС - информированием);
  • уплата налога в установленные законодательством сроки и соответственно исключение негативных последствий в виде начисления пени.

Функция «Автоплатеж» доступна в мобильном приложении «Мой налог» или веб-кабинете «Мой налог». Для подключения необходимо перейти в раздел «Прочее» и во вкладке «Платежи» указать банковскую карту, с которой будет осуществляться списание денежных средства.

В Псковской области более 38 тысяч действующих налогоплательщиков налога на профессиональный доход. В бюджет от налогоплательщиков налога на профессиональный доход по состоянию на 1 июня 2025 года поступило более 611 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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