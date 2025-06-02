Экономика

36 заявок поступило в этом году на конкурс «Агростартап» в Псковской области

36 заявок поступило в этом году на грантовый конкурс «Агростартап» в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству Николай Романов в рамках пресс-конференции на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

По его словам, «Агростартап» — востребованная мера поддержки. «На конкурс поступило 36 заявок. Часть заявок мы отклонили из-за неправильного оформления. А так как многие были отправлены в последний день, не было времени указать на ошибки. Были интересные проекты, но, к сожалению, их пришлось отклонить», - сообщил председатель комитета.

В результате было допущено к конкурсу 12 заявок, выиграли - 9 фермеров. Они получат гранты от 5 до 7 млн рублей.

«Направления: клубника, сады, три заявки были по животноводству. Это нас радует, это не так просто», - сказал Николай Романов.