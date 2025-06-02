Экономика

Комитет по сельскому хозяйству Псковской области: Наши двери открыты для тех, кто работает на земле

Сотрудники комитета по сельскому хозяйству Псковской области «заточены» на то, чтобы помогать людям, работающим на земле. Об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов в рамках пресс-конференции на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Я почти всю жизнь в сельском хозяйстве, 18 лет проработал председателем колхоза. Будучи председателем колхоза, только два раза был в управлении сельского хозяйства Псковской области. По своему опыту знаю, что если человек пришел с земли, он стесняется, и нужно, чтобы кто-то помог ему и рассказал все человеческом языком»,- сказал Николай Романов.

По его словам, в комитете по сельскому хозяйству работают «такие же люди, а никакие не чиновники». «Вчера мы были такие же, как и вы, работали на земле. Приходите. У нас нет табличек "Приемные дни". У нас всегда дверь открыта», - сказал председатель комитета.

Николай Романов также отметил, что по всем вопросам можно ему звонить. «Если я не взял трубку — перезвоню обязательно. Ни одного звонка не пропускаю. И у нас все "заточены" на то, чтобы помогать», - подчеркнул он.