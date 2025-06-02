Экономика

Николай Романов: В основном продукция агростартаперов продаётся в пределах области

Товары, которые были произведены агростартаперами, в основном продаются в пределах Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству Николай Романов в рамках пресс-конференции на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Продается у нас в основном в области. Хотя, как мы знаем, не такие у нас высокие зарплаты. Но у нас есть Санкт-Петербург и Москва — два мегаполиса, в которых все съедают. Мы уже много лет, десятилетия работаем с московскими ярмарками, у нас налажены там отношения», — отметил Николай Романов.

Он добавил, что фермеры могут легко выйти на московские рынки: «Если вы как фермер захотите поехать в Москву на ярмарку, дайте нам заявку, и мы в течение трех-четырех дней все решим. Мы покажем, где вы хотите стоять, когда у нас ярмарки, и как это все организовать».