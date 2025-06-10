Экономика

Безотходное производство теплоизоляционных плит может появиться в Псковской области

Проект по строительству завода полного цикла по экологичному безотходному производству базальтовых теплоизоляционных плит получил одобрение на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Скриншот из видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

В своем выступлении генеральный директор «ИЛР Констракшен» Артем Рябов рассказал о дефиците материала.

«Так как мы строители, строим складские помещения, промышленность, мы понимаем, что есть необходимость в таком материале, как каменная вата, потому что она сейчас на рынке в очень большом дефиците. Соответственно, мы решили сделать такой проект "Мапром Базальт". Мы на сегодняшний день уже ведем проектирование», - рассказал Артем Рябов.

По его словам, руководители проекта заключили договор с научно-производственным предприятием, которое находится в городе Истра, которое более 30 лет занимается металлургией.

«У них есть уникальные разработки по оборудованию. Это именно печь, которая будет делать базальтовую вату. Мы делаем проектирование и строительство своими силами. Оборудование у нас будет процентов на 40 отечественным. Материал, соответственно, тоже», - отметил генеральный директор.

Директор подчеркнул, что на первом этапе запуска производства планируется изготавливать 25 тысяч тонн минеральной ваты в год. 150 человек будут работать в три смены. В дальнейшем планируется привлечь больше кадров, при наличии технического обслуживания, порядка 300 человек.

«Основные рынки сбыта: мы будем делать для собственных нужд, как мы строим в больших масштабах. Плюс у нас есть партнеры, которые делают сэндвич-панели, даже в вашем регионе это есть, а также будем продавать на свободный рынок», - сообщил директор и уточнил, что производство будет практически безотходное: минимум 5%, максимум 10%.

Проект получил одобрение.

«Нашим потенциальным инвесторам желаю успехов в реализации проектов и защите на экспертном совете», - заключил Михаил Ведерников.