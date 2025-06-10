Андрей Козлов: Псковские аграрии не опасаются за урожай, несмотря на дожди

Затяжные дожди в Псковской области не беспокоят аграриев, а наоборот, способствуют росту урожая. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.
По словам председателя комитета, хотя погода негативно повлияла на выполнение плана по обработке сельскохозяйственных площадей, избыток влаги способствует росту растений и обеспечивает хорошие перспективы урожая зерновых культур. Основная задача аграриев — обеспечить своевременную обработку полей от болезней и вредителей, активизирующихся в условиях высокой влажности.
Глава комитета Собрания по АПК подчеркнул, что в этом году погодные условия в регионе лучше прошлогодних в контексте сельского хозяйства.
«Пусть псковичи не переживают. Речь идет не только о зерновых, но и о других культурах, например, овощах открытого грунта: это картофель, капуста, морковь, свекла. Погода благоприятна для роста косточковых культур. К счастью, сильные морозы позади, и большинство косточковых растений уцелели. Конечно, некоторые косточковые культуры пострадали, но это лучше, чем в прошлом году. Тогда был настоящий провал, особенно среди косточковых. Цветки погибли, и урожая не было. В этом году погодные условия намного лучше», - отметил председатель.
Кроме того, Андрей Козлов уверил, что жалоб от населения региона на подтопления вследствие обильных осадков практически не поступало. Однако подчеркнул важность внимания органов власти к проблемам водоотведения и инфраструктуры, поскольку старые системы зачастую оказываются неспособны справляться с резко увеличившимся количеством осадков.
«Мы понимаем, что не везде всё безупречно. Например, ливневые стоки иногда построены много лет назад, по старым стандартам и с учётом прежних погодных условий. Поэтому время от времени происходят подобные ситуации. Для решения таких проблем существуют местные органы управления, специальные службы, такие как жилищно-коммунальное хозяйство, управляющие компании и другие. Это часть нашей жизни, и такие ситуации неизбежны», - заметил Андрей Козлов.