Экономика

Псковская область поднялась на 52 место в рейтинге регионов по доходам населения

Псковская область заняла 52 место в рейтинге регионов по доходам населения. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Соотношение медианных доходов населения в Псковской области к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,77. Доля населения за чертой бедности в 2024 году составила 9,9%, Изменение доли населения за чертой бедности в 2024 году составило -2,2 пункта.

Другие субъекты СЗФО заняли следующие позиции:

2 место - Ненецкий автономный округ;

7 место - Мурманская область;

8 место - Санкт-Петербург;

18 место - Республика Карелия;

23 место - Республика Коми;

27 место - Архангельская область;

37 место - Ленинградская область;

46 место - Новгородская область;

54 место - Калининградская область;

62 место - Вологодская область.

Лидером рейтинга с наибольшим значением отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и годом ранее, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель отношения медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг составил 3,94. Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион – Ненецкий автономный округ со значением в 3,74. Третье место по соотношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге занимает Чукотский автономный округ с результатом 3,21. Также в первую пятерку вошли Магаданская область (3,04) и Москва (3,03).

У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора находятся на относительно низком уровне. У Ингушетии, которая занимает последнее место в рейтинге, он составляет 1,13. Таким образом, среднестатистический житель этой республики в 3,5 раза беднее жителя ЯНАО. У замыкающей рейтинг десятки регионов отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора находится в диапазоне 1,13 – 1,48.

Напомним, по итогам 2023 года Псковская область заняла 61 место.