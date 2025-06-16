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Экономика

ВТБ составил поколенческий портрет самозанятых

17.06.2025 17:58|ПсковКомментариев: 0

Миллениалы, родившиеся в 1981–1996 годах, стали драйвером роста самозанятости в России, большинство выбравших этот формат работы – мужчины, а в 2025 году ряды самозанятых стали пополнять дети поколения Alpha. ВТБ изучил поколенческий состав* среди своих клиентов и представил результаты накануне ПМЭФ–2025.

По данным банка, почти половина самозанятых (48%) – это поколение Y (1981-1996 гг. рождения). Выросшие в эпоху цифровых технологий, миллениалы ценят свободу и гибкий график, а онлайн-инструменты помогают им дистанционно вести дела. На втором месте – более опытное и прагматичное поколение X (1965-1980 гг.), составляющее 29%. Доля ищущего баланс между работой и личной жизнью поколение Z (1997-2010 гг.) – 16%, а бэби-бумеров (1946-1964 гг.) – всего 5%.

Есть среди самозанятых и представители «молчаливого поколения» (родившиеся до 1945 года). Самые старшие из них (90+) живут в Удмуртии и Ульяновской области, все они – женщины. Представители самого молодого поколения Alpha (2011-2024 гг.) стали появляться в банке в этом году – оформить самозанятость в России можно с 14 лет.

Чаще всего самозанятость выбирают мужчины (60%). Особенно это заметно в поколении зумеров: 64% самозанятых – парни и только 36% – девушки. Среди миллениалов и представителей поколения Х соотношение примерно одинаковое (60% мужчин, 40% женщин). У бумеров разрыв меньше (56% мужчин), так как женщины после выхода на пенсию тоже активно ищут возможность дополнительного заработка и самореализации.

«Самозанятые – это быстрорастущая и очень важная часть российской экономики. По нашим оценкам их число в 2026 году достигнет 20 млн человек. Мы видим, какой огромный вклад самозанятые вносят в развитие предпринимательства и считаем своей ключевой задачей создание комплексной системы поддержки, способствующей их росту и развитию», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. 

Востребованность услуг самозанятых растет – об этом говорит объем выплат от среднего и малого бизнеса через расчеты с самозанятыми. Только за первый квартал 2025 года он увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,3 млрд рублей (36 тысяч переводов). По прогнозам банка, по итогам 2025 года ожидается аналогичный рост.

По данным банка, среди самозанятых встречаются не только репетиторы, консультанты, IT-специалисты, ремонтники, грузоперевозчики и косметологи, но и редкие специалисты. Они дают уроки каллиграфии, делают фамильные дипломы, доставляют раков, шьют амуницию для собак, создают восковые модели и музыкальные инструменты.

*Использованы общепринятые в России условные границы поколений для анализа общих тенденций.

Источник: Псковская Лента Новостей
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