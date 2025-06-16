Экономика

Сбер поможет предпринимателям заключать контракты с государством

Сбер предлагает предпринимателям решение, которое помогает уверенно выходить на госторги и зарабатывать. Оно доступно бесплатно в веб-версии СберБизнеса — интернет-банкинга для корпоративных клиентов. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

Рынок госзакупок непрост, отметил Анатолий Попов. Новым участникам нужно предоставить целый ряд документов, к тому же непонятно, где искать подходящие торги и у кого проконсультироваться. Сейчас на этом рынке всего 300 тысяч участников. Только в 2024 году из-за этих барьеров не состоялось 980 тысяч торгов на сумму 4,8 трлн рублей. Из них 25% торгов не получили вообще ни одной заявки, а 75% — только одну, что также привело к их отмене.

Теперь у клиентов Сбера есть единый цифровой кабинет для участия в торгах — здесь можно находить актуальные закупки, получать аналитику, оформлять банковские гарантии и гибко настраивать уведомления. Платформа работает на базе SberCRM. Новичкам помогут эксперты банка — они помогут стать участником закупок и подобрать подходящие торги. С января 2025 года сервисом уже воспользовались 23 тыс. предпринимателей.