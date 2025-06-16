Экономика

Профтуры на предприятия организуют в Псковской области для ветеранов СВО

Профессиональные туры на предприятия организуют для адаптации ветеранов СВО к мирной и трудовой жизни. Об этом начальник отделения Областного центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому району Алексей Васильев заявил в объединенном пресс-центре ПЛН в рамках круглого стола, посвященного вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Данная категория граждан, бывшие участники СВО, к нам обращаются. Обращаются они, конечно, не так активно, как хотелось бы. У этого есть свои причины, одна из них: у участников СВО часто есть свои накопления, финансовая подушка. Возвращаются на рынок труда они, как правило, когда финансовая подушка заканчивается. Мы можем предложить им, в основном, рабочие специальности. Это связано с тем, что многие из них имеют специальное или средне-специальное образование», — сказал Алексей Васильев.

При этом участники СВО могут получить бесплатное профессиональное образование благодаря национальному проекту «Кадры». Обучение длится три месяца и существенно увеличивает возможности гражданина для трудоустройства.

«Если говорить о средней заработной плате, то она составляет примерно 58 тысяч рублей. Это существенно меньше, чем зарплатные ожидания данной категории граждан. Даже для получения 50 тысяч рублей нужно получить опыт и квалификацию. Для участников СВО открыт весь спектр вакансий», — уточнил начальник отделения Областного центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому району.

Кроме того, для ознакомления с рабочим процессом совместно с Псковским региональным отделением общественной организации «Деловая Россия» были организованы специальные рабочие туры, в рамках которых соискатели могут ознакомиться с местом работы, процессом производства и условиями трудовой деятельности.

«Профтуры, как мы их называем, могут помочь в ориентации участников СВО, помочь им адаптироваться к мирной жизни. Аббревиатуры, должности, официальные названия им не всегда понятны. Нужно увидеть, услышать, где-то прикоснуться к оборудованию», — заключил Алексей Васильев.

Отметим, круглый стол, посвященный вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, проходит 19 июня в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» под эгидой Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия».