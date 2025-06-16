Экономика

Псковский центр «Мой бизнес» предлагает участникам СВО помощь на старте предпринимательской деятельности

Псковский центр «Мой бизнес» предлагает участникам СВО помощь в начале предпринимательской деятельности. Об этом заместитель директора по специальным проектам центра «Мой бизнес» Наталья Папишина заявила в объединенном пресс-центре ПЛН в рамках круглого стола, посвященного вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Центр "Мой бизнес" — это удобная инфраструктура, где любой желающий может получить все меры поддержки, которые существуют для предпринимательства. На начальном этапе это может быть обращение за консультацией. Консультация может быть на разном уровне. У нас есть специалисты, которые могут проконсультировать по многим вопросам: по юридической части, по социальному предпринимательству, по производственной поддержке. Отдельно по каждому направлению мы можем найти ответ или сориентировать на человека», — сказала Наталья Папишина.

В центре «Мой бизнес» можно получить и образовательную поддержку.

«В настоящее время у нас проходит обучающая программа по основам предпринимательства, где рассказывается поэтапно, как начать свой бизнес, как вести его. Для соцконтрактов у нас действуют консультации по написанию бизнес-планов. Тоже можно обратиться и получить консультацию. В дальнейшем у нас разработана программа обучения именно для участников СВО», — добавила Наталья Папишина.

Смотрите также Три соцконтракта заключили с участниками СВО в Псковской области с начала года

Отметим, круглый стол, посвященный вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, прошел 19 июня в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» под эгидой Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия».