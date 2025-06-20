Экономика

Делегация псковского отделения «Деловой России» примет участие в международном IT-форуме

Делегация Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» примет участие в XV Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который пройдет в Ханты-Мансийске с 25 по 27 июня. В состав делегации входят сопредседатель отделения Юрий Бурлин и исполнительный директор Галия Акчурина, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении «Деловой России».

В рамках форума псковские представители выступят с докладом по теме: «Применение искусственного интеллекта в бизнес-сфере региона: современное состояние и перспективы».

Как отметили в отделении, участие в таком крупном международном мероприятии открывает для Псковского региона новые перспективы:

Привлечение инвестиций: форум — это уникальная площадка для знакомства с потенциальными инвесторами и партнёрами, заинтересованными в реализации совместных проектов.

Расширение сотрудничества: возможность установить прямые контакты с бизнес-сообществами стран БРИКС и ШОС, обменяться опытом и инициировать новые совместные инициативы.

Развитие инноваций: представители региона смогут узнать о последних мировых трендах в области IT и внедрить передовые технологии в местные предприятия.